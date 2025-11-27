الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار

اسعار السيارات، فيتو
اسعار السيارات، فيتو
18 حجم الخط

أسعار السيارات، أعرب عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قلق واسع يسود القطاع عقب قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، موضحًا أن الإعلان عن القرار أحدث حالة من التذبذب والتخوف بين المستثمرين والتجار، لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية تمتد إلى صناعة السيارات وسوقها بالكامل.

وأوضح أن شعبة السيارات تقدمت بمجموعة ملاحظات ومقترحات، أبرزها ضرورة التفريق بين المعارض المرخصة والمنتظمة منذ سنوات طويلة، وبين المعارض غير المرخصة التي انتشرت دون ضوابط وشهدت تجاوزات واضحة في السنوات الأخيرة.

معارض السيارات المرخصة: جزء من المنظومة وليست أزمة

وأكد بلبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر،  على قناة “إم بي سي  مصر”: أن معارض السيارات المرخصة تعمل منذ عشرات السنين بشكل قانوني، وتحترم اللوائح المنظمة وتلتزم بضوابط المرور والحفاظ على البيئة والعمران، مضيفًا أنها جزء من المنظومة الاقتصادية وليست سببًا في العشوائية أو ازدحام الشوارع كما يُشاع.

وأشار إلى أن عدد هذه المعارض المرخصة يتجاوز 20 ألف معرض في القاهرة والمحافظات، وأن معظم أصحابها لا يملكون القدرة المالية لشراء قطع أراضٍ خارج المناطق السكنية أو إنشاء مقار بديلة وفق الاشتراطات الجديدة.

تأثير مباشر على أسعار السيارات وعبء على المستهلك

وحذر رئيس الشعبة من أن إجبار معارض السيارات المرخصة على الانتقال سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة التشغيلية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، قائلًا: “المستهلك في النهاية هو من سيتحمل هذه الأعباء.”

وأوضح أن سوق السيارات يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل ضعف الإقبال على الشراء، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات قد تعطل التعافي وتعيد السوق إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبة السيارات السيارات معارض السيارات اسعار السيارات ارتفاع اسعار السيارات رئيس شعبة السيارات

مواد متعلقة

رئيس رابطة تجار السيارات: نقل المعارض من أسفل العقارات يؤدي لارتفاع الأسعار مرة أخرى

شعبة السيارات ترحب بقرار حظر إقامة المعارض أسفل المباني السكنية وتطالب ببدائل واضحة

بعد عام من إحيائها، شركة النصر لصناعة السيارات تتحول من الخسارة إلى الربحية

خبراء يكشفون أسباب تراجع أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية

الأكثر قراءة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

الصيادلة تكشف سبب أزمة نقص بنج الأسنان

شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

بث الرعب في قلوبهم بصوت من العالم الآخر، اختراق سيبراني يضرب إسرائيل بتكبيرات أبوعبيدة (فيديو)

خدمات

المزيد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية