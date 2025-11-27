شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار

18 حجم الخط

أسعار السيارات، أعرب عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قلق واسع يسود القطاع عقب قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، موضحًا أن الإعلان عن القرار أحدث حالة من التذبذب والتخوف بين المستثمرين والتجار، لما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية تمتد إلى صناعة السيارات وسوقها بالكامل.

وأوضح أن شعبة السيارات تقدمت بمجموعة ملاحظات ومقترحات، أبرزها ضرورة التفريق بين المعارض المرخصة والمنتظمة منذ سنوات طويلة، وبين المعارض غير المرخصة التي انتشرت دون ضوابط وشهدت تجاوزات واضحة في السنوات الأخيرة.

معارض السيارات المرخصة: جزء من المنظومة وليست أزمة

وأكد بلبع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، على قناة “إم بي سي مصر”: أن معارض السيارات المرخصة تعمل منذ عشرات السنين بشكل قانوني، وتحترم اللوائح المنظمة وتلتزم بضوابط المرور والحفاظ على البيئة والعمران، مضيفًا أنها جزء من المنظومة الاقتصادية وليست سببًا في العشوائية أو ازدحام الشوارع كما يُشاع.

وأشار إلى أن عدد هذه المعارض المرخصة يتجاوز 20 ألف معرض في القاهرة والمحافظات، وأن معظم أصحابها لا يملكون القدرة المالية لشراء قطع أراضٍ خارج المناطق السكنية أو إنشاء مقار بديلة وفق الاشتراطات الجديدة.

تأثير مباشر على أسعار السيارات وعبء على المستهلك

وحذر رئيس الشعبة من أن إجبار معارض السيارات المرخصة على الانتقال سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة التشغيلية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، قائلًا: “المستهلك في النهاية هو من سيتحمل هذه الأعباء.”

وأوضح أن سوق السيارات يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مع توقعات بمزيد من التراجع في ظل ضعف الإقبال على الشراء، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات قد تعطل التعافي وتعيد السوق إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

