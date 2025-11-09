الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مصر والسعودية توقعان مشروع برنامج للتعاون المشترك في مجال السياحة

توقيع اتفاقية التعاون
توقيع اتفاقية التعاون السياحي بين مصر والسعودية
وقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، مشروع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية.
 

اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة


يأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحةUNTourism.

ويأتي هذا البرنامج التنفيذي استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2014 للتعاون في مجال السياحة.

وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذا البرنامج في دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى الدور المحوري للسياحة في في كلا البلدين ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم التنسيق الإقليمي في مجال السياحة والسفر.

الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك

ومن المقرر أن يتناول هذا البرنامج التنفيذي التعاون في العديد من المجالات من بينها الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك، والتأهيل والتدريب السياحي، والسياحة المستدامة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الدولي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار السعودية وزارة السياحة السعودية وزارة السياحة والآثار منظمة الأمم المتحدة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

