السبت 28 سبتمبر 2024
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اقتصاد

فيراري تجري تعديلات على محرك وتصميم سيارات بوروسانجوي

سيارات
سيارات

سيارات فيراري، حصلت سيارات  فيراري بوروسانجوي، على العديد من التعديلات في التصميم لرفع معدل قدرتها على السير في الطرق العامة والسباق، وتحسين الأداء للسيارة العالية ذات اللون الأحمر من مانسوري، مرة أخرى.

 

تعديلات سيارات فيراري بوروسانجوي 
 

وتتميز سيارة فيراري بعد التعديل ليصبح اسمها باجناتور، ذات الهيكل الكربوني، ويتألف هذا من مصد أمامي أعيد تصميمه مع مداخل هواء أكبر، وهو ما يزيد من تدفق الهواء إلى المبردات مع تحسين القوة السفلية على المحور الأمامي، ويتدفق المصد الجديد إلى امتدادات قوس العجلة، مما يمنح بوروسانجوي مظهرًا أكثر تهديدًا، وتساهم مداخل الهواء الإضافية لتعديلات  الديناميكية الهوائية الشاملة، كما تلقى غطاء المحرك تعديل مانسوري، مع الكثير من الإدخالات والطيات التي تفسد نقاء التصميم.

والجزء الخلفي المستدير، يتلقى الجزء الخلفي المتناسق جناح سقف كبير الحجم مكون من جزأين وتم وضع مجموعة من الجنوط الخفيفة للغاية FC.5 المطروقة (22 بوصة في الأمام و23 بوصة في الخلف) تحت الأقواس المتسعة.


حصلت سيارات فيراري علي محرك V12 القياسي سعة 6.5 لتر هو شيء يستحق المشاهدة، مع مخرجات صحية تبلغ 715 حصانًا و716 نيوتن.متر من عزم الدوران، من خلال تركيب عادم رياضي رباعي التدفق وتعديل وحدة التحكم في المحرك، ولا توجد أرقام للأداء، ولكن من المفترض أن تكون أسرع قليلًا من بوروسانجوي القياسية.

 

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الديناميكية الهوائية سيارة فيراري سيارات فيرارى محرك V12

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