شعبة السيارات ترحب بقرار حظر إقامة المعارض أسفل المباني السكنية وتطالب ببدائل واضحة

رحبت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر إقامة معارض السيارات أسفل المباني السكنية، وتقديم كافة دعمها الكامل لأي إجراءات تهدف لحماية المواطنين وضبط استخدامات العقارات.

وأوضحت شعبة السيارات، أنها ترحب بالقرار، لكن علي الحكومة توفير بدائل مناسبة قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار، لضمان عدم الإضرار بأصحاب المعارض الصغيرة والمتوسطة، الذين اعتمدوا لسنوات على هذه المواقع كمقار رئيسية لنشاطهم، مؤكدين أن القرار في جوهره يحقق الصالح العام، لكن تطبيقه يحتاج إلى فترة انتقالية واضحة، مع تخصيص مناطق تجارية معتمدة للنشاط، وتسهيل إجراءات الترخيص بها.

من جانبها، أبدت رابطة تجار السيارات ترحيبًا مشروطًا بالقرار، مشيرة إلى أن تنظيم السوق أصبح ضرورة، لكن التنفيذ يجب أن يراعي واقع المهنة، موضحة أن عددًا كبيرًا من المعارض القائمة حاليًا يعمل وفق أوضاع قانونية كاملة، وأن نقلها المفاجئ قد يتسبب في خسائر كبيرة، مطالبة بوضع خطة تدريجية تضمن عدم تعطّل حركة البيع والشراء داخل السوق.



وأضافت الرابطة إن تخصيص مناطق ومعارض نموذجية خارج الكتل السكنية خطوة مهمة لتطوير القطاع، لكن يجب إشراك ممثلي التجار في وضع الضوابط، حتى يكون القرار قابلًا للتنفيذ دون إضرار بمئات العاملين.

وتتفق الشعبة والرابطة على أن القرار سيُسهم في رفع مستوى الأمان داخل المناطق السكنية، شريطة أن يرافقه حوار موسّع مع القطاع، لوضع حلول عملية وبدائل عادلة للعاملين في سوق السيارات.



ومن جانبهم أكد العديد من خبراء الطرق، أن وجود معارض سيارات أسفل العقارات السكنية كان يخالف المعايير الدولية للتخطيط، ويهدد السلامة الإنشائية للمباني بفعل الأحمال غير المحسوبة، لافتا إلي أنه تتطلب تجهيزات خاصة وأنظمة أمان لا تتوفر عادة في المباني السكنية، مضيفًا أن قرار الحظر سيحدّ من المخاطر ويجبر الأنشطة التجارية على الانتقال لمناطق مخصصة لها».



ويرى اقتصاديون أن القرار قد يساهم في تنظيم سوق السيارات على المدى الطويل، مع توجيه المستثمرين إلى مناطق أكثر ملاءمة وتوفير بيئة عمل احترافية، لكنهم طالبوا بتسهيلات انتقال للمعارض القائمة حاليًا لتجنب أضرار اقتصادية مفاجئة.



وبشكل عام، اعتبر الخبراء أن القرار يصبّ في مصلحة السكان، ويحسّن جودة الحياة داخل المناطق السكنية، شريطة أن يتزامن مع خطة واضحة لتخصيص بدائل مناسبة للأنشطة التجارية.

