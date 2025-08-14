البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت لعام قادم

كشف البنك المركزي المصري، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك لمدة عام إضافي.

وكان مفترضا أن تستحق الوديعة في سبتمبر 2024، لكن تم تمديدها حتى سبتمبر 2025.

وذلك وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.