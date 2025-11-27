الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

ورشة عمل الذكاء الاصطناعي
ورشة عمل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي
18 حجم الخط
ads

​نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع بالتعاون مع هيئة فولبرايت بعنوان تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

المجلس الاعلي للجامعات
المجلس الأعلي للجامعات

أدار الورشة الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بحضور أعضاء من لجنة قطاع الحاسبات، المديرين التنفيذيين للمعلومات بالجامعات المصرية ممثلين عن الأقاليم السبعة، الدكتور كريم عمارة نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالإضافة إلى عدد من مديري وحدات المركز. 

التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية بالجامعات

وقدّمت الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت عرضًا تناولت فيه دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، مؤكدة أن نجاح هذا التحول يعتمد على تبنّي ثقافة التغيير جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التكنولوجية، مع مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالتمويل والأمن السيبراني.

آليات بناء ثقافة رقمية فعّالة داخل المؤسسات الجامعية

كما استعرضت الورشة آليات بناء ثقافة رقمية فعّالة داخل المؤسسات الجامعية، من خلال التدريب المستمر، وتقديم الحوافز، وتوظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار، إضافة إلى استعراض مؤشرات قياس الأثر الرقمي مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء، وتعزيز تجربة المستخدم.

وتطرقت الورشة كذلك إلى الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتحدياته، ودوره في تحليل البيانات وتحسين مخرجات التعلم.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات رئيسية لتحقيق تعليم أكثر مرونة وشمولًا، مع ضرورة مواءمة الممارسات الدولية مع الواقع المصري، وتوفير السياسات الداعمة لضمان استدامة هذه الجهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي التعليم العالي هيئة فولبرايت الأمن السيبراني

مواد متعلقة

وزير الرياضة يناقش مع مديري المديريات تنفيذ خطط التحول الرقمي

شروط التقديم في منحة "الأزهر التكنولوجي" لتنمية مهارات الذكاء الاصطناعي

معتمد وشهادته معادلة من الأعلى للجامعات، معلومات عن معهد رمضان صبحي

الأعلى للجامعات يستضيف خبيرة هيئة فولبرايت الأمريكية لدعم تطوير قدراته المؤسسية

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية