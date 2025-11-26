الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية: 954.2 مليار جنيه تمويلات في الشهور التسعة الأولى من 2025

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
18 حجم الخط

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وذلك على النحو التالي:

 497.5 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

70.3 مليار جنيه            قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

 122.2 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.

 76.9 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 66 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 

91.9 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 

29.4 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمويل الإستهلاكى التاجير التمويلى الاوراق المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل غير المصرفي الهيئة العامة للرقابة المالية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتوسطة والصغيرة تمويل غير المصرفي

مواد متعلقة

الرقابة المالية تلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر للمتورطين في التسييل النقدي

البنك المركزي الصيني يضخ 84.5 مليار دولار لتعزيز سيولة المصارف

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

وزير الزراعة: حجم تمويل مشروع "البتلو" تجاوز 10 مليارات جنيه

المركزي العماني: ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من 2025

بعد إدراجها بالبورصة، ڤاليو تحقق نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من 2025

البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

دفاع رابطة التعليم المفتوح: حكم الإدارية العليا يسمح للمدعين بالحصول على شهادة أكاديمية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية