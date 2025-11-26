الرقابة المالية: 954.2 مليار جنيه تمويلات في الشهور التسعة الأولى من 2025

18 حجم الخط

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وذلك على النحو التالي:

497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

