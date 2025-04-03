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اقتصاد

بعد قرار ترامب، فيراري ترفع أسعار سياراتها لتجاوز آثار الرسوم الجمركية

سيارات فيراري
سيارات فيراري

 قررت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري رفع أسعار طرز محددة في السوق الأمريكية بنسب تصل إلى 10 %، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات بلاده من السيارات وقطع غيارها.

فيراري تقرر رفع أسعار سياراتها

وأشار موقع "كار أند درايفر" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن جميع سيارات فيراري التي تباع في الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية الجديدة لأنه يتم تصنيعها في مصنعها بمدينة مارانيللو الإيطالية.

وبسبب رغبتها في عدم تقليص أرباح مبيعاتها من السوق الأمريكية، عمدت فيراري إلى زيادة أسعار طرازات مختارة.

وسيشهد العملاء الأمريكيون ارتفاعا في أسعار التجزئة المقترحة بنسبة تصل إلى 10 % لسيارة بوروسانجوي الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في)، والسيارة جران توريزمو الرائدة، وسيارة إف 80 الخارقة، في حين قررت الشركة استمرار أسعار السيارة روما الحاصلة على جائزة سيارة العام، والسيارة إس.إف 90.

حجم مبيعات فيراري في أمريكا

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر سوقا رئيسية لشركة فيراري حيث باعت على مستوى العالم خلال العام الماضي 13752 سيارة بإيرادات بلغت 6.2 مليار دولار منها 3452 سيارة في الولايات المتحدة، بما يمثل حوالي ربع إجمالي مبيعات الشركة الإيطالية.

كما تحقق فيراري مكاسب كبيرة من كل سيارة تبيعها وهو ما يتيح لها المرونة في تسعير سياراتها، وعلى الأرجح، لن تكون فيراري وحدها التي تلجأ إلى زيادة أسعار السيارات الجديدة في السوق الأمريكية.

ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أصدر الرئيس ترامب تحذيرا لشركات صناعة السيارات في ديترويت قبل إعلان الرسوم الجمركية، مصرحا بأنه لا يريد ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية نتيجة لفرض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.

لكن من المتوقع قيام الشركات العاملة في الولايات المتحدة بزيادة أسعار منتجاتها استجابة لضغوط المساهمين.

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