وزير الإنتاج الحربي يستقبل ممثلي وزارة الدفاع الفيتنامية لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفدا رفيع المستوى من وزارة الدفاع الفيتنامية، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء على استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي.

وتم استعراض أبرز المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة بمعرض إيديكس 2025، مثل: راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" وراجمة الصواريخ المطورة "رعد 200" والصلب المدرع، وغيرها من المنتجات الجديدة والنمطية لشركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الجانبين ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التى تربط بين مصر وفيتنام والتي تم تعزيزها بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام لمستوى الشراكة الشاملة بشهر أغسطس الماضي، وذلك خلال استقباله لرئيس جمهورية فيتنام لوونج كوونج بقصر الاتحادية.

وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود وفتح آفاق للتعاون الثنائي في مجال التصنيع العسكري؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



وأعرب ممثلو وزارة الدفاع الفيتنامية عن تطلعهم للتعاون والتكامل مع شركات الإنتاج الحربي التي تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر.

وأشادوا بدور مصر المحوري ومشاركتها الفاعلة فى معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أن العلاقات بين فيتنام ومصر لم تعد تقتصر على التعاون الدبلوماسي أو السياسي فحسب بل أصبحت نموذجًا لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، كما أشاد ممثلو الوفد الفيتنامي بتنظيم معرض "EDEX 2025" والذي يعكس مكانة مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية بأعلى كفاءة.

وتم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية بالجهات التابعة لكلا الطرفين للاطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوفرة بهما على أرض الواقع والوقوف على مجالات التعاون المستقبلي بشكل أكثر تحديدًا.

