هيئة الاستثمار تبحث التعاون المشترك مع رابطة رجال الأعمال القطريين

التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور مساعد وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة آرتك التابعة للمجموعة حيث تم عرض آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

رابطة رجال الأعمال القطريين، فيتو

تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات الهادفة

وحرصت مصر خلال السنوات الأخيرة على تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وقد شملت هذه الجهود توفير آليات متنوعة لمعالجة التحديات التي قد يواجهها المستثمرون، إلى جانب تأكيد الدولة على دعم وتمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر للمشاركة في عملية التنمية، كما تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الإدارية ووضع جداول زمنية واضحة لإنجاز خدمات المستثمرين بما يضمن سرعة وكفاءة الأداء.

بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

التوسع فى استثماراتهم فى مصر



وقد أكد رئيس الشركة على اهتمامهم بالتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة وتم عرض خطط الشركة التوسعية فى مصر.

هيئة الاستثمار مع رابطة رجال الأعمال القطريين، فيتو

مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة

جدير بالذكر اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ترغب الشركة بدراستها وكذا عقد اجتماعات وزيارات ميدانية للشركة .

