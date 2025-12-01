CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA

18 حجم الخط

في إطار استراتيجيته المستمرة لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال، أعلن البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA، وهي منصة ذكية لإدارة العمليات المالية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة شؤونها المالية بكفاءة وذكاء.

وقد أُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك التجاري الدولي بالقاهرة، بحضور قيادات البنك وشركة INVIA وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم بيئة الأعمال وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وشامل.

تعكس هذه الشراكة التزام البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر. وتهدف الشراكة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والمالية التي تساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بمرونة أكبر، وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق.

تتيح منصة INVIA لأصحاب المشروعات إدارة عملياتهم المالية بسهولة من خلال نظام رقمي شامل يعتمد على تقنيات الأتمتة والتحليل الذكي، مما يوفّر وقت وجهد رواد الأعمال ويساعدهم على التركيز على تطوير أعمالهم. وتشمل المنصة أدوات لإدارة الحسابات الآلية، وتحليل الأداء المالي في الوقت الفعلي، وتخطيط التدفقات النقدية بطريقة مبتكرة تسهّل عملية اتخاذ القرار وتنمية الأعمال بثقة.

وقال الأستاذ ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة المصرفية والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB: “يمثل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية CIB طويلة المدى لتعزيز التنمية الاقتصادية والشمول المالي.

نحن نؤمن بدور هذا القطاع في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل، ولذلك نستثمر في بناء منظومة متكاملة تدعمه من خلال الحلول المالية والشراكات الاستراتيجية. وتُعد شراكتنا مع INVIA خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا في تمكين الشركات من النمو والمنافسة في بيئة أعمال سريعة التطور.”

من جانبه، أكد هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB:

“يحرص CIB على تمكين عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، التي تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر واغتنام فرص النمو. التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل INVIA يعكس توجهنا نحو تقديم حلول عملية وذكية تواكب احتياجات السوق، وتساعد عملاءنا على التوسع بثقة في بيئة اقتصادية تتطور بسرعة.”

وقال يحيى عاشور، الشريك المؤسس لشركة INVIA: “تمثل شراكتنا مع CIB خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف طريقة إدارة الشركات الصغيرة لأعمالها المالية في مصر. صممنا INVIA لتكون منصة ذكية وسهلة الاستخدام، تُمكّن رواد الأعمال من التحكم في عملياتهم المالية دون تعقيد، وتتيح لهم التركيز على تنمية مشروعاتهم. ومن خلال التعاون مع مؤسسة مصرفية رائدة بحجم وخبرة CIB، نستطيع الآن توسيع نطاق رؤيتنا لتصل إلى آلاف الشركات التي تبحث عن حلول مالية رقمية موثوقة وفعالة.”

وأضاف أحمد زينهم، الشريك المؤسس لشركة INVIA: “نؤمن بأن الشركات الصغيرة لا تحتاج إلى فرق مالية معقدة أو أنظمة صعبة الاستخدام لفهم أرقامها. بالتعاون مع CIB، نقدم تجربة جديدة كليًا لإدارة المال من خلال الأتمتة الذكية التي تبسط العمليات اليومية وتمنح أصحاب الأعمال القدرة على التخطيط والنمو بثقة. هذه الشراكة تمثل بداية عصر جديد تصبح فيه الأتمتة المالية أداة أساسية لدفع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.”

