إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - القاهرة"

أصيب 4 أشخاص من الفيوم في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام عزبة الحوشي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام عزبة الحوشي، ووجود 4 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين أدت إلى وقوع الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة ، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

