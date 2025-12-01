الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

إخماد حريق داخل وحدة سكنية بمدينة طامية في الفيوم

الحماية المدنية بالفيوم،
الحماية المدنية بالفيوم، فيتو
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية، بالطابق الرابع، ببرج سكني، بشارع مجلس مدينة طامية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الوحدات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات

إخماد حريق بوحدة سكنية

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود اشارة من مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع، بأحد الأبراج السكنية، وانتقلت قوة من الشرطة تدعمها 4 سيارات إطفاء، وسيارة اسعاف، الي موقع البلاغ، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل أن  تصل النيران للشقق المجاورة، وتبين من المعاينة  الأولية، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للشقة، أدى إلى اشتعال النيران بها.

 

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

مصرع مسن في حريق مصنع طوب بالفيوم

تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة خبير حرائق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

