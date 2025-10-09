إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 3 شباب من الفيوم، في حادث تصادم دراجتين بخارية، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، مساء اليوم الخميس، وتوقفت حركة المرور جزئيًا على الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تصادم علي الطريق الدائري

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أمام مدخل قرية سنوفر، بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين السرعة الزائدة للدراجتين أدت إلى اختلال توازنهما فتصادما، وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.