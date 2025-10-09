الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 شباب من الفيوم، في حادث  تصادم دراجتين بخارية، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، مساء اليوم الخميس، وتوقفت حركة المرور جزئيًا على الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تصادم علي الطريق الدائري

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أمام مدخل قرية سنوفر، بدائرة مركز شرطة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين السرعة الزائدة للدراجتين أدت إلى اختلال توازنهما فتصادما، وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الطريق الدائري بالفيوم تصادم دراجتين غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفي الفيوم العام مركز شرطة الفيوم مستشفي الفيوم

مواد متعلقة

إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة شابين في تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة 8 ممرضات في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون داخل مركز صيانة بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

بعد ضحايا الصرف الصحي، قرية أبو شنب في الفيوم تشهد حادثا مأسويا اليوم

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

تصفيات كأس العالم، إلغاء مباراة مالاوي ضد غينيا الاستوائية بعد إضراب اللاعبين

منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads