محافظات

تناولا بودرة إبادة النمل، إصابة طفلين بالتسمم في الفيوم

أصيب طفلين من الفيوم بحالة تسمم، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي، إثر تناولهما بودرة نمل بالخطأ، بمنزلهما بقرية قوتة بمركز يوسف الصديق، وأجريت لهما الإسعافات الأولية وغسيل المعدة، وتم وضعهما تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتيهما.

 

تسمم طفلين تناولت مبيد حشري 

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بإصابة طفلين بحالة تسمم، بمنزلهما بقرية قوتة بمركز يوسف الصديق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفلين تناولا بودرة القضاء علي النمل بالخطأ، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي المركزي، وأجريت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، ووضعت تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهما.

ضبط كميات رنجة فاسدة ولحوم خارج المجزر وتحرير 101 مخالفة تموينية بالفيوم

مع انطلاق التصويت بالخارج، انسحاب مرشح ثان من انتخابات النواب بالفيوم

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل الي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتولي التحقيق.

