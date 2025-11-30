مصرع مسن في حريق مصنع طوب بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من اخماد حريق داخل أحد مصانع الطوب، وأسفر الحادث عن مصرع مسن بعد أن امتدت ألسنة اللهب سريعًا في أرجاء المصنع قبل وصول قوات الحماية المدنية، وتسبب ذلك أيضا في خسائر مادية فادحة.

تفاصيل حريق مصنع الطوب بالفيوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود شخص مفقود داخل المصنع بالتزامن مع اندلاع الحريق.

وعلى الفور، أخطر اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، العميد أحمد سيف مأمور مركز طامية للتحرك إلى موقع الحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الاطفاء، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، ونجحت في السيطرة على النيران بعد جهود مكثفة، وخلال عمليات البحث، عثرت القوات على جثة متفحمة تبيّن أنه رجب محمود محمد جمعة، 63 عامًا، مقيم بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المخصراللازم وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب خبير حرائق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

