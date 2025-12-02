الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
استشاري يحذر من وضع الخل على المخللات

المخللات من المقبلات الشهيرة التي عرفها المصريون منذ القدم فهي تفتح الشهية على الطعام ولها مذاق لا يقاوم وعشاق كثيرون.

والمخللات يتم تحضيرها باستخدام الخضراوات المختلفة مثل الزيتون والجزر والفلفل واللفت والبنجر والليمون وغيرهم الكثير.

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن المخللات من الأكلات المهمة للصحة لامعة تحتوى على البروبيوتك أي البكتيريا النافعة المهمة لصحة الجهاز الهضمي بشكل خاص وصحة الجسم بشكل عام، بشرط أن يتم تحضير المخلل بالطريقة الصحية ووضع الخضراوات في الماء والملح فقط بتركيز محدد بدون إضافة خل.

ممنوع إضافة الخل على المخللات 

وأضاف نزيه، أن إضافة الخل إلى المخللات أثناء التحضير يقتل البروبيوتك أي يقتل البكتيريا النافعة، لأنه حمض والأحماض تقتل البكتيريا النافعة، لذا يجب الامتناع عن وضع الخل لتحضير المخللات بأنواعها، وكذلك الماء الساخن أيضا يقتل البكتيريا النافعة.

 

الطريقة الصحية لعمل المخللات فى المنزل 

وتابع، أن الطريقة الصحيحة لعمل المخلل مع الحفاظ على البروبيوتك هي غسل الخضراوات وتقطيعها جيدًا مع إضافة الماء الفاتر والملح بمعدل 80 جرام ملح لكل كيلو خضراوات مع الماء، ويجب أن يكون الماء تغطى الخضراوات تمامًا حيث يمكن وضع طبق بالبرطمان لضمان عدم طفو الخضراوات، وبعد 10 أيام يتم فتح المخلل وتقديمه على الطعام.

 

اللفت والبنجر أفضل أنواع المخللات 

وأوضح الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، أن من أفضل أنواع المخللات للصحة هو اللفت مع البنجر حيث يتم تخليهم بالطريقة الصحيحة للحفاظ على البروبيوتك وكلاهما يحتوي على اللايكوبين وهو. مادة تحمي من سرطان الثدي عند النساء وتحمي من سرطان البروستاتا عند الرجال، لذا يجب الاهتمام بتناول اللفت والبنجر.

