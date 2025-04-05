طريقة عمل الخيار المخلل في خطوات بسيطة

طريقة عمل الخيار المخلل، الخيار المخلل من أشهر أنواع المخللات على مستوى العالم، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم بجانب جميع أنواع الطعام.

وطريقة عمل الخيار المخلل، سهلة وبسيطة لذا تفضل ربات البيوت تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا، وذلك لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الخيار المخلل.

مكونات عمل الخيار المخلل:

1 كيلوجرام خيار صغير الحجم.

4 أكواب ماء.

1/2 كوب خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة ملح خشن (غير مكرر)

5 فصوص ثوم مقشرة

1 ملعقة صغيرة حبة البركة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

قرن فلفل حار (اختياري)

ورقتان غار (اختياري)

برطمان زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق

طريقة عمل الخيار المخلل:

اغسلي الخيار جيدًا ويفضّل فركه بفرشاة صغيرة لإزالة الأوساخ.

يمكن ترك الخيار كاملًا أو تقطيعه إلى أنصاف حسب الرغبة.

في وعاء، اخلطي الماء مع الخل والملح وقلّبي حتى يذوب الملح.

ضعي في قاع البرطمان فصوص الثوم، وحبّات الفلفل، وورق الغار، والفلفل الحار إن أحببتِ.

رتّبي الخيار داخل البرطمان بشكل عمودي أو أفقي بحيث يكون محكمًا.

اسكبي خليط الماء والخل فوق الخيار حتى يغمره بالكامل.

أغلقي البرطمان بإحكام، واتركيه في مكان جاف ومظلم لمدة 5 إلى 7 أيام.

بعد مرور المدة، يمكنكِ تذوقه، وإذا كان قد نضج يمكن نقله إلى الثلاجة للاحتفاظ به طازجًا.

يُفضل استخدام الخيار الصغير الطازج لأنه يخلّل بشكل أسرع.

تأكدي من أن الخيار مغمور تمامًا في السائل لتجنّب العفن.

كلما تركتِ الخيار فترة أطول، أصبح طعمه أكثر حموضة.

طريقة عمل الخيار المخلل

فوائد الخيار للصحة

والخيار من الخضراوات الشهيرة التي تستخدم فى السلطة والمقبلات، وله قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الخيار:-

بفضل محتواه الغني بالماء، يساعد الخيار في تعويض السوائل المفقودة خلال النهار، خاصة في الأجواء الحارة.

يساهم في تحسين صحة البشرة من خلال ترطيبها وتقليل التهيج، ويمكن استخدامه موضعيًا كعلاج طبيعي للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين.

يعتبر الخيار أيضا مفيد للهضم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

يحتوي الخيار على مركبات نباتية مثل مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يدعم صحة القلب، فهو يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، ويقلل من مخاطر ارتفاعه

كما أن تناوله بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

كما أن تناوله بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الخيار في إدارة الوزن بفضل قلة سعراته الحرارية وقدرته على تحقيق الشعور بالشبع، يمكن إدراجه بسهولة في النظام الغذائي سواء كان ذلك من خلال تناوله كوجبة خفيفة، إضافته إلى السلطات، أو حتى تحضيره كعصير منعش.

يعد الخيار أيضا مفيد لصحة العظام والأسنان بفضل احتوائه على كميات جيدة من فيتامين K والكالسيوم، كما يدعم الجهاز المناعي بفضل احتوائه على فيتامين C الذي يعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

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