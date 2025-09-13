طريقة عمل الزيتون المخلل زي الجاهز لكنه مضمون وألذ

طريقة عمل الزيتون المخلل، يُعتبر الزيتون المخلل واحدًا من أشهى وأشهر المقبلات التي لا تكاد تخلو منها الموائد المصرية.



كما أن الزيتون ليس مجرد ثمرة لذيذة، يتم تخليلها، بل هو أيضًا كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية التي تعزز صحة القلب وتدعم الجهاز المناعي.



ويُعد تخليل الزيتون من أقدم الطرق لحفظه والاستفادة من طعمه المميز طوال العام.



طريقة عمل الزيتون المخلل في البيت

وفيما يلي نستعرض خطوات عمل الزيتون المخلل في المنزل بطريقة آمنة ولذيذة، مع بعض النصائح لضمان نجاح الوصفة.



أولًا: اختيار الزيتون المناسب

الخطوة الأولى لنجاح عملية التخليل هي اختيار الزيتون الطازج والناضج جزئيًا.

الزيتون الأخضر: يُستخدم غالبًا للتخليل لأنه أكثر صلابة ويعطي طعمًا مميزًا.

الزيتون الأسود: يُمكن أيضًا تخليله لكنه يحتاج وقتًا أقل، ويكون طعمه أكثر حلاوة من الأخضر.

من المهم التأكد من أن الثمار سليمة وخالية من أي إصابة أو خدوش كبيرة حتى لا تفسد المخلل.

طريقة الزيتون المخلل

ثانيًا: المكونات الأساسية

2 كيلو من الزيتون الأخضر أو الأسود حسب الرغبة.

كوب من عصير الليمون الطازج.

كوب من شرائح الليمون.

كوب من الفلفل الأخضر الحار أو الرومي (اختياري حسب الذوق).

نصف كوب من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الملح الخشن (حوالي نصف كوب لكل لتر ماء).

ماء مغلي مسبقًا ومبرد.

برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

ثالثًا: خطوات التحضير

غسل الزيتون

يُغسل الزيتون جيدًا لإزالة الأتربة والشوائب.

التخلص من المرارة

الزيتون بطبيعته يحتوي على مادة "الأوليوروبين" التي تعطيه طعمًا مرًا. للتخلص منها:

يتم شق كل حبة زيتون بسكين حاد من جانب واحد أو اثنين.

يُنقع الزيتون في ماء نظيف لمدة 7 أيام، مع تغيير الماء يوميًا. هذه الخطوة تقلل كثيرًا من المرارة وتجعله صالحًا للتخليل.

تحضير محلول التخليل (الملح والماء)

يُذاب الملح في الماء المغلي والمبرد حتى يذوب تمامًا.

يمكن اختبار تركيز المحلول بوضع بيضة فيه، فإذا طفت البيضة على السطح يكون المحلول مناسبًا.

رَص الزيتون في البرطمان

يوضع الزيتون في البرطمان طبقات متتالية.

بين كل طبقة وأخرى تُضاف شرائح الليمون والفلفل الأخضر.

يُضاف القليل من عصير الليمون والخل فوق الزيتون لإعطائه طعمًا حامضيًا مميزًا.

صب محلول الملح

يُسكب محلول الملح فوق الزيتون حتى يغمره بالكامل.

يُوضع على السطح طبقة من شرائح الليمون أو قليل من الزيت النباتي ليمنع دخول الهواء ونمو البكتيريا.

إغلاق البرطمانات بإحكام

يجب التأكد من إحكام الغلق جيدًا حتى لا يتسرب الهواء، مما قد يؤدي إلى فساد الزيتون.

رابعًا: مدة النضج

الزيتون الأخضر يحتاج عادة من 3 إلى 4 أسابيع حتى يصبح جاهزًا للأكل.

الزيتون الأسود قد يحتاج وقتًا أقل، حوالي 15 إلى 20 يومًا.

ويُفضل ترك البرطمان في مكان بارد ومظلم خلال فترة التخليل.

تخليل الزيتون

خامسًا: نصائح لنجاح التخليل

عدم استخدام أوانٍ معدنية في التحضير لأنها قد تتفاعل مع الملح وتفسد الطعم.

الحرص على نظافة البرطمانات وتجفيفها جيدًا قبل الاستخدام.

يمكن إضافة الجزر أو الكرفس مع الزيتون لإضفاء نكهة إضافية.

إذا ظهر أي عفن على السطح، يجب التخلص منه فورًا وإضافة محلول ملحي جديد.

القيمة الغذائية للزيتون المخلل

الزيتون المخلل مصدر جيد لمضادات الأكسدة والدهون الصحية غير المشبعة، كما يحتوي على فيتامينات مثل (A وE) ومعادن مثل الكالسيوم والحديد. لكن يُفضل تناوله باعتدال بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الملح.

تحضير الزيتون المخلل في البيت ليس فقط طريقة للحصول على طعام صحي وآمن، بل هو أيضًا تقليد تراثي يضفي على الموائد لمسة مميزة. ومع الالتزام بالخطوات السابقة، يمكن الحصول على زيتون مقرمش، لذيذ، ومليء بالنكهات الطبيعية.

