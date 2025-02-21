فوائد المخللات، تساعد في علاج تقلصات العضلات والتحكم في نسبة السكر بالدم

تحتوي المخللات على العديد من الفوائد، وتشمل استعادة توازن الإلكتروليت، وعلاج تقلصات العضلات.

يحفظ الناس بعض المخللات في محلول ملحي مخمر يحتوي على بكتيريا مفيدة، مما يعني أنها يمكن أن تكون إضافة جيدة للنظام غذائي صحي.

حيث يوفر المخلل المخمر فوائد صحية أكثر من المخللات الأخرى، كما إن المخللات غير المخمرة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين ك وفيتامين أ.

هل المخللات مفيدة؟

المخللات خالية من الدهون ومنخفضة السعرات الحرارية، ولكنها منخفضة أيضًا في معظم العناصر الغذائية الأخرى، باستثناء الصوديوم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تحتوي حصة 100 جرام من المخلل على 457 مليجرامًا من الصوديوم، أو ما يقرب من 20٪ من الحد اليومي الموصى به، ومعظم المخللات غنية بالصوديوم، لذلك من المهم الحد من استهلاكه.

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية في تجنب المخللات.

الفائدة الرئيسية للمخللات هي أن بعض المخللات تحتوي على بكتيريا مفيدة، يستخدم الناس المحلول الملحي لصنع المخللات، والمحلول الملحي هو الماء المخلوط بالملح أو حمض، مثل الخل.

ويحتوي المحلول الملحي المخمر على بكتيريا جيدة قد تعمل على تحسين الصحة، ولكن بعض المحاليل الملحية فقط تمر بعملية التخمير، ويعمل المخلل المخمر مثل البروبيوتيك، حيث يحمي ميكروبيوم الجسم ويدعم نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء.

تحتوي المعدة على ملايين البكتيريا التي تساعد الجسم على هضم الطعام وامتصاصه، وقد تمنع هذه البكتيريا عدوى الخميرة، وتساعد في علاج الإسهال والإمساك، وقد تساعد في علاج مشاكل المعدة المزمنة، مثل مرض كرون.

المخلل المخمر غني بالبروبيوتيك، لذلك قد يساعد في تحسين الهضم ومنع مشاكل المعدة البسيطة.

تشير بعض الأبحاث إلى أن البروبيوتيك قد تقدم فوائد صحية أخرى، بما في ذلك:

تقليل أعراض الاكتئاب والقلق

علاج تسوس الأسنان والتهاب اللثة

إدارة مرض السكري

منع أو علاج الحساسية

تقليل التهابات المسالك البولية

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون

فوائد المخللات

بالإضافة إلى المخللات المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك، قد تقدم المخللات الفوائد الصحية الأخرى التالية:

استعادة توازن الإلكتروليتات

الإلكتروليتات هي الأملاح التي يحتاجها الجسم للعمل الصحي، وعندما يعاني الشخص من الجفاف، فقد يفقد أيضًا الإلكتروليتات.

المخللات غنية بالصوديوم، وبالتالي فهي غنية أيضًا بالإلكتروليتات، ويشير هذا إلى أن عصير المخللات قد يكون خيارًا لاستعادة الإلكتروليتات للأشخاص الذين يعانون من الحمى أو القيء أو الجفاف.

علاج تقلصات العضلات

تشير الأبحاث إلى أن المخللات قد تساعد في تقلصات العضلات.

وجد الباحثون أن المشاركين الذين شربوا عصير المخللات حصلوا على راحة سريعة من تقلصات العضلات، ويشير هذا إلى أن شيئًا آخر عن المخللات قد يساعد في تقلصات العضلات بدلًا من محتوى الماء أو الإلكتروليتات.

التحكم في نسبة السكر في الدم

قد تساعد المخللات التي تستخدم محلول ملحي قائم على الخل في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تساعد مستويات الجلوكوز المستقرة في الدم في منع الشعور بالجوع الشديد، وإن منع ارتفاع نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية لصحة الأشخاص المصابين بمرض السكري.

توفير مضادات الأكسدة

على غرار جميع الفواكه والخضروات، تحتوي المخللات على مضادات الأكسدة، وأظهرت الدراسات في المختبرات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تعاكس تأثيرات الجذور الحرة.

الجذور الحرة هي مواد كيميائية في الجسم قد تلعب دورًا في تطوير مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وتشمل هذه المشكلات السرطان والالتهابات وأمراض القلب والأمراض المزمنة المختلفة، وقد تساهم الجذور الحرة أيضًا في الشيخوخة.

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