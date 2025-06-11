طريقة عمل الخيار المخلل فى خطوات سريعة وبسيطة

طريقة عمل الخيار المخلل، الخيار المخلل من أشهر أنواع المخللات التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الخيار المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخيار المخلل.

مكونات عمل الخيار المخلل:-

1 كيلو خيار صغير (يفضل الخيار البلدي أو المخصص للتخليل)

5 فصوص ثوم (مقطعة أنصاف)

4 أكواب ماء

4 ملاعق كبيرة ملح خشن

1 كوب خل أبيض

ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

قرون فلفل حار (حسب الرغبة)

حبوب فلفل أسود أو حبّة غار (اختياري)

طريقة عمل الخيار المخلل:-

اغسلى الخيار جيدا لإزالة أي شوائب، ثم اتركيه ليجف تماما.

في وعاء، اخلطى الماء مع الملح جيدا حتى يذوب.

اضيفي الخل والسكر (إذا رغبت بطعم متوازن بين الحامض والمالح).

ضعى طبقات من الخيار، فصوص الثوم، وقرون الفلفل (إن استخدمت) في برطمان زجاجي نظيف ومعقم.

يمكن أيضا إضافة حبوب الفلفل الأسود أو ورق الغار لإضفاء نكهة إضافية.

اسكبى المحلول فوق الخيار حتى يغمر تماما، وتأكدى من عدم ترك فراغات هوائية.

أغلقى البرطمان بإحكام واتركيه في مكان جاف وبارد بعيدا عن الشمس لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام حسب درجة الحرارة وحجم الخيار.

كلما كان الخيار صغيرا، نضج بشكل أسرع وكان طعمه أطيب.

يمكن تذوقه بعد 5 أيام، وإذا لم يكن جاهزا، يترك لعدة أيام إضافية.

يفضل حفظ المخلل في الثلاجة بعد فتحه للحفاظ على نكهته.

طريقة عمل الخيار المخلل

فوائد الخيار

والخيار من الخضراوات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الخيار:-

بفضل احتوائه الكبير على الماء، يعد الخيار وسيلة فعالة للحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة في فصول الصيف الحارة.

الألياف الموجودة في قشرة الخيار تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما يساهم في تنظيف القولون من السموم.

الخيار يحتوي على مضادات أكسدة، مثل الفلافونويدات، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الخيار قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وله دور محتمل في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

يحتوي الخيار على فيتامين K، الذي يعتبر عنصر أساسي في بناء العظام وتقويتها.

بسبب قلة سعراته الحرارية وغناه بالماء والألياف، فإن الخيار مثالي في الحميات الغذائية، حيث يساعد على الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية كثيرة، مما يساهم في فقدان الوزن بطريقة صحية.

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