الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الخيار المخلل بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

الخيار المخلل، فيتو
الخيار المخلل، فيتو

طريقة عمل الخيار المخلل، الخيار المخلل من أشهر أنواع المخللات على مستوى العالم وأكثرها شعبية لمذاقه المميز حيث يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الخيار المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخيار المخلل.

مكونات عمل الخيار المخلل:-

1 كيلوجرام خيار صغير الحجم خاص للتخليل

4 أكواب ماء

1 كوب خل أبيض

3 ملاعق كبيرة ملح خشن

2 ملعقة كبيرة سكر اختياري لتعديل الحموضة

6 فصوص ثوم مقشرة

2 ملعقة كبيرة حبوب كزبرة

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود

3 أوراق غار

2 فلفل حار حسب الرغبة

عود شبت طازج أو ملعقة صغيرة شبت جاف)

طريقة عمل الخيار المخلل:-

  • اغسلي الخيار جيدا بالماء للتخلص من الأتربة.
  • يمكن نقع الخيار في ماء وملح لمدة ساعة للتخلص من أي شوائب وزيادة قرمشته.
  • في قدر على النار ضعي الماء، الخل، الملح، السكر، وحركي حتى يذوب الملح والسكر تماما.
  • اتركي المحلول ليبرد قبل وضعه على الخيار.
  • ضعي في قاع البرطمان الثوم، حبوب الكزبرة، الفلفل الأسود، أوراق الغار، والشبت.
  • رصي الخيار بشكل عمودي أو أفقي حتى يمتلئ البرطمان جيدا.
  • أضيفي الفلفل الحار إذا كنتى ترغبين في مخلل حار.
  • اسكبي محلول التخليل البارد فوق الخيار حتى يغمره بالكامل.
  • أغلقي البرطمان بإحكام وتأكدي من عدم وجود هواء بالداخل.
  • اتركي البرطمان في مكان مظلم وبارد لمدة 5 – 7 أيام حتى يتخمر الخيار ويصبح جاهز للأكل.
  • يمكن تركه فترة أطول للحصول على طعم أكثر حموضة.
طريقة عمل الخيار المخلل 
طريقة عمل الخيار المخلل 

فوائد الخيار 

والخيار من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وله قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الخيار للصحة:-

  • بفضل احتوائه على نسبة عالية جدا من الماء، يعد الخيار مثالي للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة.
  • يحتوي الخيار على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم من خلال تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.
  • الألياف الموجودة في الخيار، خاصة في القشرة، تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
  • الخيار يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الخيار قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.
  • يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، ويعزز الشعور بالشبع بفضل محتواه من الماء والألياف، مما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية.
  • يساعد الخيار في تعزيز وظائف الكلى بفضل تأثيره المدر للبول، مما يساهم في طرد السموم من الجسم.
  • يمكن استخدام شرائح الخيار أو عصيره لترطيب البشرة وعلاج الجفاف.
  • وضع شرائح الخيار على العينين يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء بفضل تأثيره المبرد والمهدئ.
  • يحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار المرتبط بحب الشباب.
  • يساعد الخيار على توحيد لون البشرة وتفتيح التصبغات والبقع الداكنة عند استخدامه بانتظام في ماسكات طبيعية.
  • بفضل خصائصه المبردة، يعمل الخيار على تهدئة البشرة المحروقة من الشمس وتقليل الاحمرار والالتهاب.
txt

طريقة عمل الخيار المخلل فى خطوات سريعة وبسيطة

txt

طريقة عمل اللفت المخلل بطريقة احترافية زي الجاهز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخيار المخلل طريقة عمل الخيار المخلل مكونات عمل الخيار المخلل الخيار المخللات الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل الخيار المخلل السريع، زي الجاهز

بكل أسراره زي المحلات، طريقة عمل جميع أنواع المخلل

طريقة عمل الباذنجان المخلل، في برطمان بدون قلي أو سلق

طريقة عمل الليمون المخلل، في خطوات بسيطة وبأقل التكاليف

الأكثر قراءة

النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

القبض على ليلى الشبح عقب بث مباشر في منزلها

إسعاد يونس لـ ميرنا جميل: الوسط مش عارف يستغلك مظبوط، ورد صادم من الفنانة (فيديو)

أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي

كاتب إسرائيلي يهاجم حكومته: حقيرة وفتحت علينا أبواب الجحيم وحماس تستمتع بانهيارنا

أبرزها ليفربول ضد بيلباو، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الـ 92% بـ 12 ألف جنيه، القبض على سيدة زعمت قدرتها على تعديل درجات الثانوية العامة

بلاغ ضد صاحبة قناة "يوميات وحكايات مع نوجا" بتهمة خدش الحياء

خدمات

المزيد

مع انطلاق انتخابات الداخل، ضوابط فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمقاعد الشيوخ

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads