طريقة عمل الخيار المخلل بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل الخيار المخلل، الخيار المخلل من أشهر أنواع المخللات على مستوى العالم وأكثرها شعبية لمذاقه المميز حيث يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الخيار المخلل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخيار المخلل.

مكونات عمل الخيار المخلل:-

1 كيلوجرام خيار صغير الحجم خاص للتخليل

4 أكواب ماء

1 كوب خل أبيض

3 ملاعق كبيرة ملح خشن

2 ملعقة كبيرة سكر اختياري لتعديل الحموضة

6 فصوص ثوم مقشرة

2 ملعقة كبيرة حبوب كزبرة

1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود

3 أوراق غار

2 فلفل حار حسب الرغبة

عود شبت طازج أو ملعقة صغيرة شبت جاف)

طريقة عمل الخيار المخلل:-

اغسلي الخيار جيدا بالماء للتخلص من الأتربة.

يمكن نقع الخيار في ماء وملح لمدة ساعة للتخلص من أي شوائب وزيادة قرمشته.

في قدر على النار ضعي الماء، الخل، الملح، السكر، وحركي حتى يذوب الملح والسكر تماما.

اتركي المحلول ليبرد قبل وضعه على الخيار.

ضعي في قاع البرطمان الثوم، حبوب الكزبرة، الفلفل الأسود، أوراق الغار، والشبت.

رصي الخيار بشكل عمودي أو أفقي حتى يمتلئ البرطمان جيدا.

أضيفي الفلفل الحار إذا كنتى ترغبين في مخلل حار.

اسكبي محلول التخليل البارد فوق الخيار حتى يغمره بالكامل.

أغلقي البرطمان بإحكام وتأكدي من عدم وجود هواء بالداخل.

اتركي البرطمان في مكان مظلم وبارد لمدة 5 – 7 أيام حتى يتخمر الخيار ويصبح جاهز للأكل.

يمكن تركه فترة أطول للحصول على طعم أكثر حموضة.

طريقة عمل الخيار المخلل

فوائد الخيار

والخيار من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وله قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الخيار للصحة:-

بفضل احتوائه على نسبة عالية جدا من الماء، يعد الخيار مثالي للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في أيام الصيف الحارة.

يحتوي الخيار على البوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم من خلال تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

الألياف الموجودة في الخيار، خاصة في القشرة، تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

الخيار يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشير بعض الدراسات إلى أن الخيار قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، ويعزز الشعور بالشبع بفضل محتواه من الماء والألياف، مما يجعله مناسبًا للأنظمة الغذائية.

يساعد الخيار في تعزيز وظائف الكلى بفضل تأثيره المدر للبول، مما يساهم في طرد السموم من الجسم.

يمكن استخدام شرائح الخيار أو عصيره لترطيب البشرة وعلاج الجفاف.

وضع شرائح الخيار على العينين يساعد في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء بفضل تأثيره المبرد والمهدئ.

يحتوي الخيار على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار المرتبط بحب الشباب.

يساعد الخيار على توحيد لون البشرة وتفتيح التصبغات والبقع الداكنة عند استخدامه بانتظام في ماسكات طبيعية.

بفضل خصائصه المبردة، يعمل الخيار على تهدئة البشرة المحروقة من الشمس وتقليل الاحمرار والالتهاب.

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