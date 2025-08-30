طريقة تخليل الزيتون الأخضر في المنزل

يُعد الزيتون المخلل أحد أهم المقبلات على المائدة العربية، ومصدرًا غنيًّا بالفوائد الصحية، وإعداده في المنزل ليس مجرد وصفة، بل هو فن عريق تتناقله الأجيال. مع بداية موسم قطف الزيتون، يتحول كثير من البيوت إلى ورش صغيرة لتحضير الزيتون المخلل، الذي يتميز بمذاقه الفريد وقوامه المقرمش.

تتعدد الأسباب التي تجعل التخليل المنزلي الخيار أفضل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، أهمها:

الجودة والنظافة: التحكم الكامل في جودة المكونات المستخدمة، من الزيتون نفسه إلى الملح والماء، يضمن الحصول على منتج صحي ونظيف.

الطعم: المذاق الذي لا يضاهى للزيتون المخلل بالوصفات التقليدية يختلف تمامًا عن المنتجات التجارية.

التوفير: شراء الزيتون الأخضر الخام موسميًا وتخليله في المنزل غالبًا ما يكون أقل تكلفة من شراء الزيتون المخلل جاهزًا.

طريقة تخليل الزيتون الأخضر

تتطلب عملية التخليل بعض الصبر والدقة، وتمر بعدة مراحل أساسية لضمان نجاحها.

1. اختيار الزيتون وتحضيره

يبدأ كل شيء باختيار النوع الصحيح من الزيتون. يُفضل الزيتون الأخضر ذو الحبة الكبيرة والممتلئة لأنه يتحمل عملية التخليل بشكل أفضل. بعد الشراء، يُغسل الزيتون جيدًا بالماء لإزالة أي أتربة أو شوائب.

توجد طريقتان شائعتان لتحضير الزيتون قبل التخليل:

تُستخدم سكين حادة لشق حبة الزيتون طوليًا من ثلاث إلى أربع شقوق. هذه الطريقة تُسرع من عملية التخلص من المرارة.

2. مرحلة النقع والتخلص من المرارة

بعد الشق، يُنقع الزيتون في وعاء كبير مملوء بالماء. هذه هي الخطوة الأهم للتخلص من مرارة الزيتون الطبيعية. يُغير الماء يوميًا لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام، أو حتى يختفي الطعم المر تقريبًا. هذه العملية تضمن أن يكون الزيتون جاهزًا لاستقبال نكهات المحلول الملحي.

3. تحضير المحلول الملحي (محلول التخليل)

المحلول الملحي هو أساس التخليل، وهو الذي يحفظ الزيتون ويعطيه مذاقه المميز.

المكونات: لكل لتر من الماء، نحتاج إلى حوالي 100 جرام من الملح الخشن.

يمكن اختبار الملوحة بوضع بيضة نيئة في المحلول. إذا طفت البيضة على السطح وظل جزء صغير منها بالأسفل، فإن الملوحة مناسبة.

4. إضافة النكهات وحفظ الزيتون

هذه هي المرحلة التي تُضفي على الزيتون شخصيته الخاصة. بعد تجهيز المحلول، يُوضع الزيتون في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، ويُضاف إليهم:

شرائح الليمون: لإضافة نكهة حامضة ومنع نمو البكتيريا.

الفلفل الحار (اختياري): لإضافة نكهة حريفة.

فصوص الثوم: لتعزيز النكهة.

يُسكب المحلول الملحي حتى يغمر الزيتون بالكامل، ويُوضع في النهاية طبقة من زيت الزيتون على السطح لمنع دخول الهواء وتكوّن العفن. يُغلق البرطمان بإحكام ويُترك في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، حتى يصبح جاهزًا للأكل.

