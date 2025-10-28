طريقة عمل مخلل اللفت في البيت بخطوات بسيطة

طريقة عمل مخلل اللفت، مخلل اللفت من أشهر أنواع المخللات التي تزين السفرة العربية والمصرية بشكل خاص، إذ يتميز بطعمه المميز ولونه الوردي الجميل الذي يفتح الشهية.

ومخلل اللفت من المخللات التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى أي مواد حافظة أو مكونات مكلفة، فهو من اسهل المخللات فى التحضير.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل مخلل اللفت.

مكونات عمل مخلل اللفت:

1 كيلو جرام من اللفت الطازج

حبة بنجر صغيرة لإعطاء اللون الوردي الطبيعي

4 أكواب من الماء المغلي والمبرد

نصف كوب من الخل الأبيض

3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن يفضل الملح الصخري

ملعقة صغيرة من السكر اختيارية لتوازن الطعم

فصان من الثوم اختياري لإضافة نكهة مميزة

برطمان زجاجي نظيف ومعقم

مخلل اللفت

طريقة عمل مخلل اللفت:

اغسلي اللفت جيدا بالماء للتخلص من الأتربة، ثم قشريه وقطعيه إلى شرائح سميكة أو أصابع حسب الرغبة.

يفضل نقع شرائح اللفت في ماء بارد مع قليل من الملح لمدة ساعة، ثم تصفيتها جيدا، هذه الخطوة تساعد في التخلص من المرارة وتحافظ على القرمشة.

قشري البنجر وقطعيه إلى شرائح صغيرة أو مكعبات.

يضاف إلى اللفت في البرطمان ليعطي المخلل لونه الوردي الجميل بطريقة طبيعية دون ألوان صناعية.

في إناء عميق، اخلطي الماء مع الملح والخل والسكر، وقلبي حتى يذوب الملح تماما.

يمكن تذوق المحلول للتأكد من توازنه بين الحموضة والملوحة.

ضعي اللفت والبنجر في البرطمان بشكل متناوب حتى يمتلئ.

أضيفي فصوص الثوم إن رغبتى، ثم صبي المحلول فوق المكونات حتى يغطيها بالكامل.

أغلقي البرطمان بإحكام وتأكدي من عدم وجود هواء بداخله.

يترك البرطمان في مكان مظلم وذو درجة حرارة معتدلة (غير حار) لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام.

بعد مرور هذه الفترة، ستحصلين على مخلل لفت جاهز بالألوان الزاهية والطعم اللذيذ.

لنجاح مخلل اللفت، استخدمي ملح خشن أو ملح تخليل، لأن الملح الناعم يحتوي على إضافات قد تفسد التخليل.

لا تستخدمي أدوات معدنية داخل البرطمان، بل استخدمي ملعقة خشبية أو بلاستيكية عند التقديم.

إذا رغبتى في طعم أكثر حموضة، يمكنك زيادة كمية الخل قليلا.

لا تفتحي البرطمان خلال أول 5 أيام من التخليل، حتى لا يدخل الهواء ويفسد المخلل.

يمكن الاحتفاظ بالمخلل في الثلاجة بعد فتحه للحفاظ على نكهته لفترة أطول.

فوائد مخلل اللفت الصحية

غني بالألياف التي تحسن من عملية الهضم.

يحتوي على مضادات أكسدة بفضل البنجر الذي يمد الجسم بعناصر مفيدة.

يساعد في فتح الشهية ويزيد من تنوع الوجبات.

يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد على توازن الجهاز الهضمي عند تناوله بكميات معتدلة.

