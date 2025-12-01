أخبار مصر اليوم.. محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف.. بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام.. تحذير عاجل من " شعبة المخابز "

18 حجم الخط

أكدت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأمطار المتوقعة ستكون على فترات متقطعة ومنطقة دون أخرى، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية باتت تؤدي إلى عدم ثبات مواعيد النوات على السواحل الشمالية كما كان معتادًا في السابق.

وأوضحت منار غانم، أن البلاد تشهد حاليًا انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أقرب للأجواء الشتوية، حيث تسجل درجات الحرارة نهارًا معدلات معتدلة، بينما تصبح مائلة للبرودة ليلًا وتنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل.

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولى مهمة تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت الشركة أنه يتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف

يُذكر أن الشيخ محمد رجب خليفة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تدرج في عدد من المناصب الدعوية والإشرافية والقيادية داخل الوزارة

أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتكليف اللواء ياسر أسعد للعمل رئيسًا لمجلس ادارة مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة.

وتفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى بحى عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.

أصدرت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم على مستوى الجمهورية بالضوابط التموينية المنظمة لعملية الإنتاج، وفي مقدمتها الأوزان والمواصفات الخاصة بالرغيف المدعم.

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن السعر الرسمي للرغيف المدعم هو 20 قرشًا فقط لا غير، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخابز تبيع بسعر أعلى أو تخالف الوزن المحدد.

كشف مصدر مسئول داخل هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، عن الخطوط التي سيتم تطبيق تقسيم التعريفة بها إلى نصف المسافة، وذلك فى إطار قرار المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، بأن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري - ماسبيرو غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وانطلق التصويت، اليوم الإثنين، في ١٩ دائرة ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

