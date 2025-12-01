الإثنين 01 ديسمبر 2025
الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية قد تتأثر خلال الأيام القليلة المقبلة بنوة "قاسم"، إلا أن الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي تبقى مستقرة بشكل عام، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة اعتيادية على مناطق متفرقة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأمطار المتوقعة ستكون على فترات متقطعة ومنطقة دون أخرى، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية باتت تؤدي إلى عدم ثبات مواعيد النوات على السواحل الشمالية كما كان معتادًا في السابق.

وأوضحت منار غانم، أن البلاد تشهد حاليًا انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أقرب للأجواء الشتوية، حيث تسجل درجات الحرارة نهارًا معدلات معتدلة، بينما تصبح مائلة للبرودة ليلًا وتنخفض بشكل كبير خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وشددت منار غانم، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم نظرًا للفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مضيفة أن التوقعات تشير إلى انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.

وتابعت: "أما يوم الجمعة، سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية فقط".

