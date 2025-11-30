محافظ الجيزة يكشف عن خطة متكاملة لتطوير الشوارع وضبط المخلفات والباعة الجائلين

18 حجم الخط

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاء صحفيا موسعا استعرض خلاله خطة المحافظة لتطوير المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الانضباط داخل الشوارع الجيزاوية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطوات واضحة على أرض الواقع.

خطة متكاملة لإعادة الانضباط لشارع العريش

وأكد المحافظ خلال اللقاء على إطلاق خطة متكاملة لإعادة الانضباط لشارع العريش، تشمل إنشاء مساحات منظمة للباعة الجائلين، بما يسهم في إنهاء العشوائيات وتسهيل الحركة المرورية داخل الشارع.

وأوضح أن المحافظة تجري مفاوضات لتخصيص مساحة تتجاوز 2000 متر مربع لإقامة باكيات حضارية لتسكين الباعة الجائلين بشكل آمن ومنظم، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع سيكون قريبًا جدًا.

إطلاق المنظومة الجديدة لنقل المخلفات الصلبة

كما أعلن المحافظ عن إطلاق المنظومة الجديدة لنقل المخلفات الصلبة الناتجة عن الهدم والبناء إلى المقالب العمومية، وهي المنظومة التي تُطبق لأول مرة على مستوى جميع أحياء المحافظة.

وأكد النجار أن النظام الجديد يهدف إلى القضاء على الممارسات العشوائية وضمان النقل الآمن للمخلفات، مع ربط إلكتروني كامل بين الجهات المعنية لتحقيق إدارة مستدامة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها في إعادة التدوير.

وأضاف المحافظ أن أعمال رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام اكتملت، وجارٍ استكمال الرصف لتسهيل حركة المواطنين، كما ستبدأ قريبًا أعمال الرصف ورفع الكفاءة على الطريق من أول مرور فيصل مرورًا بترعة الزمر ومنطقة المشابك، مع تركيب الإنترلوك أسفل المحور.

وفي سياق تحسين المظهر الحضاري للشارع، أكد محافظ الجيزة على إقامة باكيات حضارية بمنطقة ناهيا لتسكين الباعة الجائلين بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

مشروع استبدال مركبات التوك توك بالمركبة الحضارية

كما كشف النجار عن مشروع استبدال مركبات التوك توك بالمركبة الحضارية "كيوت"، مشيرًا إلى أن المشروع اختياري وليس إجباريًا، مع الالتزام بشروط محددة أبرزها أن يكون صاحب المركبة من مواليد محافظة الجيزة ومثبتًا ببياناته الشخصية.

وشدد على التوسع في ترقيم مركبات التوك توك لضبط المخالفات والحد من السلوكيات الخاطئة بما يحقق أعلى درجات الأمان للمواطنين.

توفير التعويضات المالية للمتضررين من تنفيذ محور ناهيا

من جهة أخرى، أعلن المحافظ عن توفير التعويضات المالية للمتضررين من تنفيذ محور ناهيا بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مؤكدًا أن جميع الاعتمادات المالية اللازمة متاحة وسيتم صرفها من خلال مديرية المساحة.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشار النجار إلى أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بلغت 95% في قري مركزي الصف وأطفيح، مؤكدًا أن هذه المشاريع أحدثت طفرة واضحة في جودة الخدمات المقدمة للسكان، فيما ستشمل المرحلة الثانية مراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ستكثف الحملات على سيارات الأجرة التي تعمل بدون لوحات معدنية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم المهندس عادل النجار اللقاء بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير وفرض الانضباط في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يظل عنصرًا رئيسيًا لتحسين جودة الحياة داخل محافظة الجيزة.

