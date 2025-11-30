مصدر يكشف مصير التكاتك بعد إلغائها في الجيزة

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن تفاصيل قرار المحافظة بإلغاء التوكتوك نهائيًا من جميع الأحياء والمناطق التابعة لها، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط للشارع، وتنظيم وسائل النقل الحضري، وتحسين المظهر العام داخل المدن.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن القرار جاء بعد دراسة واسعة لانتشار التوكتوك خلال السنوات الماضية، وما ترتب عليه من مشكلات مرورية وأمنية، إلى جانب شكاوى عديدة من المواطنين بشأن العشوائية التي تسببها هذه المركبات داخل المناطق السكنية والحيوية.

تنفيذ خطة الإحلال والتجديد داخل أغلب الأحياء

وأضاف المصدر أن محافظة الجيزة انتهت بالفعل من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد داخل أغلب الأحياء، حيث تم توفير بدائل أكثر أمانًا وتنظيمًا، مثل السيرفيس والميكروباصات المرخصة، وهو ما سمح بإصدار القرار النهائي بمنع سير التوكتوك داخل المدن والأحياء التابعة للمحافظة.

وأوضح أن التكاتك المُلغاة لن يتم السماح لها بالعمل داخل نطاق الأحياء مرة أخرى، وأن وجودها سيقتصر فقط على المراكز والقرى التي لم تنتهِ بعد من خطة التطوير، لحين استكمالها بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن ملاك التكاتك سيكون بإمكانهم العمل في محافظات أخرى ما تزال تسمح بهذه المركبات، أو الالتزام بالضوابط التي تضعها الإدارات المحلية في المناطق الريفية، مؤكدًا أنه لن يتم التساهل مع أي محاولة لعودة التوكتوك داخل المدن، مشددا على أن المحافظة بدأت بالفعل حملات مكثفة لسحب أي مركبة تخالف القرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من القرار ليس التضييق على المواطنين أو أصحاب المركبات، وإنما تحقيق الانضباط المروري، وحماية المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة داخل محافظة الجيزة، بما يتماشى مع خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتطوير منظومة النقل.

