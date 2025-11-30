الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصدر يكشف مصير التكاتك بعد إلغائها في الجيزة

سحب التكاتك المخالفة
سحب التكاتك المخالفة
18 حجم الخط
ads

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن تفاصيل قرار المحافظة بإلغاء التوكتوك نهائيًا من جميع الأحياء والمناطق التابعة لها، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط للشارع، وتنظيم وسائل النقل الحضري، وتحسين المظهر العام داخل المدن.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن القرار جاء بعد دراسة واسعة لانتشار التوكتوك خلال السنوات الماضية، وما ترتب عليه من مشكلات مرورية وأمنية، إلى جانب شكاوى عديدة من المواطنين بشأن العشوائية التي تسببها هذه المركبات داخل المناطق السكنية والحيوية.

تنفيذ خطة الإحلال والتجديد داخل أغلب الأحياء

وأضاف المصدر أن محافظة الجيزة انتهت بالفعل من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد داخل أغلب الأحياء، حيث تم توفير بدائل أكثر أمانًا وتنظيمًا، مثل السيرفيس والميكروباصات المرخصة، وهو ما سمح بإصدار القرار النهائي بمنع سير التوكتوك داخل المدن والأحياء التابعة للمحافظة. 

وأوضح أن التكاتك المُلغاة لن يتم السماح لها بالعمل داخل نطاق الأحياء مرة أخرى، وأن وجودها سيقتصر فقط على المراكز والقرى التي لم تنتهِ بعد من خطة التطوير، لحين استكمالها بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن ملاك التكاتك سيكون بإمكانهم العمل في محافظات أخرى ما تزال تسمح بهذه المركبات، أو الالتزام بالضوابط التي تضعها الإدارات المحلية في المناطق الريفية، مؤكدًا أنه لن يتم التساهل مع أي محاولة لعودة التوكتوك داخل المدن، مشددا على أن المحافظة بدأت بالفعل حملات مكثفة لسحب أي مركبة تخالف القرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من القرار ليس التضييق على المواطنين أو أصحاب المركبات، وإنما تحقيق الانضباط المروري، وحماية المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة داخل محافظة الجيزة، بما يتماشى مع خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتطوير منظومة النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل النقل منظومة النقل محافظة الجيزة قرار المحافظ المناطق السكنية الإنضباط المرورى الاحلال والتجديد

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تطلق النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ"

إزالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الضبعي في العياط

اكتشاف أسرار جديدة لعمليات التحنيط في مصر القديمة داخل ورشة بسقارة

ضبط مصنع يتلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز بالجيزة

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه

محافظ الجيزة: السيطرة الكاملة على حريق استوديو مصر دون خسائر في الأرواح

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 3 أشهر

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في البريميرليج أمام وست هام

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

أخبار مصر: نص أحكام الإدارية العليا في طعون الانتخابات، احتفالات في المحافظات، ضبط البلوجرز المشككين في سلامة الغذاء

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية