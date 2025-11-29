وزيرة التنمية المحلية تطلق النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ"

18 حجم الخط

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ"، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائب أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب القادة، والمهندسة سارة البطوطي عضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مجموعة من شباب الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج وعدد كبير من المهتمين بالعمل البيئي والمناخي.

ويأتي إطلاق النسخة الثالثة في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب والفتيات وإشراكهم في تقديم حلول واقعية مبتكرة لمواجهة تحديات البيئة والمناخ، تزامنًا مع الزخم العالمي المصاحب لاختتام مؤتمر الأطراف COP30 بالبرازيل.



وزارة البيئة تدعم أفكار الشباب وتحول التحديات البيئية إلى فرص تنموية

وأعربت الدكتورة منال عوض عن فخرها بإطلاق النسخة الجديدة من البرنامج، مؤكدة أن المشروعات التي قدمها الشباب خلال النسخ السابقة تُعد نماذج مشرفة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ودعت الوزيرة شباب البرنامج إلى استثمار فرصة المشاركة في تطوير مشروعات مبتكرة تُركز على التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنموية، مؤكدة أن وزارة البيئة تفتح أبوابها لدعم المبادرات الواعدة التي تعزز مشاركة الشباب والمرأة في ملف المناخ وربطها بالجهود الوطنية والإقليمية.

كما شددت على أهمية مشاركة الشباب في المسابقات السنوية للمشروعات الخضراء الذكية داخل المحافظات، والتي تتيح لهم فرصة عرض مشروعاتهم على الجهات المانحة وتنفيذها بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والمجتمع المدني.

ووجهت الوزيرة رسالة مباشرة للشباب قالت فيها: "مصر بحاجة إلى طاقاتكم وأفكاركم المبتكرة، كل فكرة يمكن أن تصبح حلًا بيئيًا حقيقيًا".

تمكين الفتيات في صميم العمل المناخي

من جانبها، أشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة، مؤكدة أن هذا التعاون جزء من التزام مشترك ببناء وعي الشباب والفتيات تجاه قضايا البيئة والمناخ.

وأشارت إلى أن اهتمام المجلس بملف البيئة والتنمية المستدامة يأتي إيمانًا بأن تمكين المرأة عنصر رئيسي في التنمية العادلة، وهو ما انعكس في إطلاق أول استراتيجية للمرأة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030.

وقدمت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومي للمرأة للدكتورة منال عوض تقديرًا لجهودها في تعزيز العمل البيئي والمناخي.

وشهد الحفل جلسة نقاشية بعنوان "قادة المناخ من الفكرة إلى الأثر – حوار بين الخبرة والطموح"، شارك فيها: المهندسة سارة البطوطي مؤسسة شركة أيكونست، الدكتورة صفاء حسني مديرة البرامج بالمؤسسة، أحمد محمود السيد مؤسس مبادرة "ظل"، الطالبة سهيلة عماد ممثلة فريق "إيكو أير" الفائز في النسخة الثانية

كما تم عرض فيلم قصير يوثق نجاحات النسختين السابقتين للبرنامج.

برنامج "قادة المناخ" منصة وطنية لدعم أفكار الشباب

ويُعد برنامج قادة المناخ أحد أبرز البرامج الداعمة لأفكار ومشروعات الشباب لمواجهة التحديات البيئية، وهو برنامج تابع لوزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الابتكار، دعم الأنشطة الطلابية، وتنمية قدرات الشباب والفتيات في مجالات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.