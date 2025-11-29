إزالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الضبعي في العياط

18 حجم الخط

شهدت محافظة الجيزة اليوم السبت، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بقرية كفر الضبعي التابعة لمركز العياط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لوزارة الزراعة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على حقوق الفلاحين.

جاءت الحملة بتنفيذ مديرية الزراعة بالجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة مواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ووقفها فورًا.

كما تمت الحملة بناءً على تعليمات قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي

وتم تنفيذ الإشراف الميداني للحملة بواسطة المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، ومتابعة المهندس محمد عبدالعزيز مدير الإدارة الزراعية بالعياط.

استمرار حملات إزالة التعديات

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة في بيانها أن استمرار حملات إزالة التعديات يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية، وضمان عدم الإضرار بمصالح المزارعين أو التوسع العمراني غير القانوني.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على الأراضي الزراعية والحد من ظاهرة التعديات التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي في مصر.

