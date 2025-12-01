الكهرباء تكشف سبب وجود مديونية على العدادات مسبوقة الدفع

18 حجم الخط

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية تتولى مهمة تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء.

أسباب وجود مديونية علي العدادات مسبوقة الدفع

وأوضحت الشركة أنه يتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة او جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.



جاء ذلك ردا علي أسئلة بعض العملاء بالموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر عن سبب خصم رسوم شهرية من الرصيد الموجود بالعدادات مسبوقة الدفع أو خصم قيمة وقت الشحن، وهو ما يظهر في صورة مديونية علي العملاء.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكدت أن منظومة تحصيل العدادات موحدة على كافة العدادات سواء كانت عدادات ميكانيكية قديمة أو عدادات مسبوقة الدفع.

حقيقة اختلاف شرائح الكهرباء باختلاف العدادات

وأوضحت الشركة أن العدادات مسبوقة الدفع تعمل بسعر الشريحة المعلنة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سواء كان العداد قديم او مسبق دفع.

وأشارت الشركة إلي أنه تم تم توفير العديد من التطبيقات لتسهيل الحصول علي خدمات الكهرباء بما يوفر للمواطنين الرفاهية الكاملة وعدم الحاجة إلى النزول إلى شركات التوزيع.

