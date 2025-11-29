السبت 29 نوفمبر 2025
ضبط مصنع يتلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز بالجيزة

ضبط مصنع يتلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز بالجيزة
 أعلنت محافظة الجيزة عن ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في منطقة أبو رواش بعد اكتشاف تلاعب واضح في الأوزان، حيث تبين وجود عجز يقدّر بـ 2.9 كيلوجرام في وزن الأسطوانة التجارية مقارنة بالوزن القانوني المقرر.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات مستمرة بقيادة مديرية التموين لضبط منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز في جميع مراحلها، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على أسطوانات مطابقة للمواصفات القياسية. 

تفاصيل الحملة وضبط المخالفات

 وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات التموينية الأخيرة أسفرت عن ضبط المصنع المخالف بعد رصد فرق التفتيش وجود نقص كبير في وزن الأسطوانات، ما يعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المحافظ على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في السلع الأساسية أو الإضرار باحتياجات المواطنين، مع توجيه باستمرار تكثيف الرقابة على المصانع والمستودعات ومناديب التوزيع.

تصريحات مديرية التموين بالجيزة

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المصنع المخالف، مشيرًا إلى أن الحملة نُفذت بقيادة عبده صابر مدير الرقابة التجارية، وعضوية داليا العطوي مدير إدارة حماية المستهلك، وأحمد عبد الحميد مدير إدارة تموين كرداسة، وبالتنسيق الكامل مع مكتب الدمغة والموازين بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لبيع أسطوانات بوتاجاز بغير الوزن القانوني، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

