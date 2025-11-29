ضبط مصنع يتلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز بالجيزة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة عن ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في منطقة أبو رواش بعد اكتشاف تلاعب واضح في الأوزان، حيث تبين وجود عجز يقدّر بـ 2.9 كيلوجرام في وزن الأسطوانة التجارية مقارنة بالوزن القانوني المقرر.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات مستمرة بقيادة مديرية التموين لضبط منظومة تداول أسطوانات البوتاجاز في جميع مراحلها، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على أسطوانات مطابقة للمواصفات القياسية.

تفاصيل الحملة وضبط المخالفات

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات التموينية الأخيرة أسفرت عن ضبط المصنع المخالف بعد رصد فرق التفتيش وجود نقص كبير في وزن الأسطوانات، ما يعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المحافظ على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في السلع الأساسية أو الإضرار باحتياجات المواطنين، مع توجيه باستمرار تكثيف الرقابة على المصانع والمستودعات ومناديب التوزيع.

تصريحات مديرية التموين بالجيزة

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المصنع المخالف، مشيرًا إلى أن الحملة نُفذت بقيادة عبده صابر مدير الرقابة التجارية، وعضوية داليا العطوي مدير إدارة حماية المستهلك، وأحمد عبد الحميد مدير إدارة تموين كرداسة، وبالتنسيق الكامل مع مكتب الدمغة والموازين بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لبيع أسطوانات بوتاجاز بغير الوزن القانوني، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

