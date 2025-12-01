بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام بالقاهرة (خاص)

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول داخل هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، عن الخطوط التي سيتم تطبيق تقسيم التعريفة بها إلى نصف المسافة، وذلك فى إطار قرار المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، بأن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام



وبلغ عدد الخطوط التى سيتم تقسيم التعريفة بها 20 خطا جمعيها تخرج من جراجى فتح ونصر

الخطوط التى تخرج من جراج فتح

خط "الحى السابع - الدراسة"

نصف المسافة محطة نادى السكة

التعريفة كاملة 12جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.

خط " التجمع الاول - العتبة"

نصف المسافة محطة جامعة الازهر

التعريفة كاملة 15 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 10 جنيها.

خط" الحى الثامن- العتبة"

نصف المسافة محطة نادى السكة

التعريفة كاملة 12 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.

خط "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"

نصف المسافة محطة كوبرى المقطم

التعريفة كاملة 25 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 18 جنيها.

خط "المظلات- المقطم"

نصف المسافة محطة رمسيس

التعريفة كاملة 15 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 10 جنيها.

خط "التجمع الثالث - احمد حلمى"

نصف المسافة محطتين داخل المدينة وجامعة الازهر

التعريفة كاملة 20 جنيها و23جنيها

وتعريفة نصف مسافة الخط 10 و15و17 جنيها



خط " التجمع الثالث - العتبة الجنينة "

نصف المسافة محطة جامعة الأزهر

التعريفة كاملة 15 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 10 جنيها.



خط "الطوب الرملى - بولاق الدكرور"

نصف المسافة محطة باب الشعرية

التعريفة كاملة 12 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.



خط "الاسمرات - عبد المنعم رياض"

نصف المسافة محطة جامعة الازهر

التعريفة كاملة 12 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.



خط "الروبيكى - مستشفى 57357"

نصف المسافة محطة مدينة الامل

التعريفة كاملة 25 جنيها

وتعريفة نصف مسافة الخط 18 جنيها.



خط " سوق السيارات - عبد المنعم رياض"

نصف المسافة محطة زهراءمدينة نصر

التعريفة كاملة 35 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 20 جنيها.



الخطوط التى تخرج من جراح نصر:

خط "الجامعة الامريكية- قسم الحدائق"

نصف المسافة محطة تقاطع الدائرى مع المشير

التعريفة كاملة 25 جنيها

وتعريفة نصف مسافة الخط 18 جنيها.



خط "الطوب الرملى - الدراسة"

نصف المسافة محطة قسم ثان مدينة نصر

التعريفة كاملة 12 جنيها

وتعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.

خط "الجامعة الامريكية - الخصوص"

نصف المسافة محطتين زهراء مدينة نصر والسلام

التعريفة كاملة 20 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 15 و10 جنيها.



خط "شرق شبرا الخيمة- ألماظة"

نصف المسافة محطتين التجنيد القادم من شبرا والمطرية القادم من ألماظة

التعريفة كاملة 17و 12 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 8 و12 جنيها.

خط "التجمع الاول،عبد المنعم رياض "

نصف المسافة محطة الحى العاشر

التعريفة كاملة 15و23 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 17 و10 جنيها.



خط "الجامعة الامريكية - عبد المنعم رياض"

نصف المسافة محطة تقاطع الدائرى مع المشير

التعريفة كاملة 20و25 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 15 و18 جنيها.



خط "التجمع الثالث،الخصوص"

نصف المسافة محطتين داخل المدينة وزهراء مدينة نصر

تكون التعريفة كاملة 23 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 10و 17 جنيها.

خط "الجامعة الامريكية - الخصوص"

نصف المسافة محطتين داخل المدينة وزهراء مدينة نصر

التعريفة كاملة 23 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 10و 17 جنيهات.

خط "سوق السيارات - عبد المنعم رياض"

نصف المسافة محطة زهراء مدينة نصر

التعريفة كاملة 35 جنيها

تعريفة نصف مسافة الخط 20 جنيها

وكان المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام قد أصدر توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحده علي جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام

ويأتى ذلك فى اطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري

ويأتى ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكترونى بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة الكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات.

الدفع الالكترونى لأتوبيسات النقل العام

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفورى،على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الالكترونى تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل فى وظائف إدارية.

