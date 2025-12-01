الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام بالقاهرة (خاص)

النقل العام،فيتو
النقل العام،فيتو
18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول داخل هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، عن الخطوط التي سيتم تطبيق تقسيم التعريفة بها إلى نصف المسافة، وذلك فى إطار قرار المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، بأن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحدة على جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام

أخبار مصر: تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات، انطلاق معرض الصناعات الدفاعية إيديكس، مطالب بإلغاء رخصة مدرسة سيدز، افتتاح كأس العرب 2025

على غرار المترو، تعريفة النقل العام وفقا لعدد المحطات


وبلغ عدد الخطوط التى سيتم تقسيم التعريفة بها 20 خطا جمعيها تخرج من جراجى فتح ونصر

 

الخطوط التى تخرج من جراج فتح

 

خط "الحى السابع - الدراسة"

  • نصف المسافة محطة نادى السكة
  • التعريفة كاملة 12جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.

 

خط " التجمع الاول - العتبة"  

  • نصف المسافة محطة جامعة الازهر
  • التعريفة كاملة 15 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 10 جنيها.

 

خط" الحى الثامن- العتبة"

  • نصف المسافة محطة نادى السكة
  • التعريفة كاملة 12 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.

 

خط "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية" 

  • نصف المسافة محطة كوبرى المقطم
  • التعريفة كاملة 25 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 18 جنيها.

 

خط "المظلات- المقطم"

  • نصف المسافة محطة رمسيس
  • التعريفة كاملة 15 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 10 جنيها.

 

خط "التجمع الثالث - احمد حلمى" 

  • نصف المسافة محطتين داخل المدينة وجامعة الازهر
  • التعريفة كاملة 20 جنيها و23جنيها
  • وتعريفة نصف مسافة الخط 10 و15و17 جنيها


خط " التجمع الثالث - العتبة الجنينة " 

  • نصف المسافة محطة جامعة الأزهر
  • التعريفة كاملة 15 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 10 جنيها.


خط "الطوب الرملى - بولاق الدكرور" 

  • نصف المسافة محطة باب الشعرية
  • التعريفة كاملة 12 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.


خط "الاسمرات - عبد المنعم رياض"

  • نصف المسافة محطة جامعة الازهر
  • التعريفة كاملة 12 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.


خط "الروبيكى  - مستشفى 57357"

  • نصف المسافة محطة مدينة الامل
  • التعريفة كاملة 25 جنيها
  • وتعريفة نصف مسافة الخط 18 جنيها.


خط " سوق السيارات - عبد المنعم رياض"

  • نصف المسافة محطة زهراءمدينة نصر
  • التعريفة كاملة 35 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 20 جنيها.


الخطوط التى تخرج من جراح نصر: 

 

خط "الجامعة الامريكية- قسم الحدائق"

  • نصف المسافة محطة تقاطع الدائرى مع المشير
  • التعريفة كاملة 25 جنيها
  • وتعريفة نصف مسافة الخط 18 جنيها.


خط "الطوب الرملى - الدراسة"

  • نصف المسافة محطة قسم ثان مدينة نصر
  • التعريفة كاملة 12 جنيها
  • وتعريفة نصف مسافة الخط 8 جنيها.

 

خط "الجامعة الامريكية - الخصوص" 

  • نصف المسافة محطتين زهراء مدينة نصر والسلام
  • التعريفة كاملة 20 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 15 و10 جنيها.


خط "شرق شبرا الخيمة- ألماظة" 

  • نصف المسافة محطتين التجنيد القادم من شبرا والمطرية القادم من ألماظة
  • التعريفة كاملة  17و 12 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 8 و12 جنيها.

 

خط "التجمع الاول،عبد المنعم رياض "

  • نصف المسافة محطة الحى العاشر
  • التعريفة كاملة 15و23 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 17 و10 جنيها.


خط "الجامعة الامريكية - عبد المنعم رياض"

  • نصف المسافة محطة تقاطع الدائرى مع المشير
  • التعريفة كاملة 20و25 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 15 و18 جنيها.


خط "التجمع الثالث،الخصوص" 

  • نصف المسافة محطتين  داخل المدينة وزهراء مدينة نصر
  • تكون التعريفة كاملة 23 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 10و 17 جنيها.

 

خط "الجامعة الامريكية - الخصوص" 

  • نصف المسافة محطتين  داخل المدينة وزهراء مدينة نصر
  • التعريفة كاملة 23 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 10و 17 جنيهات.

 

خط "سوق السيارات - عبد المنعم رياض"

  • نصف المسافة محطة زهراء مدينة نصر
  • التعريفة كاملة 35 جنيها
  • تعريفة نصف مسافة الخط 20 جنيها

 

وكان المهندس عصام عبد الخالق الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام  قد أصدر توجيهات أن تكون تعريفة الركوب طبقا لعدد المحطات التي يستخدمها الراكب وليست تعريفة موحده علي جميع خطوط شبكة هيئة النقل العام

ويأتى ذلك فى اطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبري

ويأتى ذلك تزامنا مع تطبيق الدفع الإلكترونى بدلا من التذكرة الورقية من خلال كارت مسبق الشحن، حيث يتم خصم قيمة الرحلة الكترونيا عند تمرير جهاز التحصيل وفقا لعدد المحطات. 

الدفع الالكترونى لأتوبيسات النقل العام

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفورى،على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الالكترونى تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل فى وظائف إدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حلمي التجمع الثالث التجمع الأول الدفع الالكتروني تعريفة النقل العام هيئة النقل العام تعريفة الركوب محافظة القاهرة محطة جامعة الأزهر

مواد متعلقة

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

محافظ الدقهلية: استحداث خط سرفيس جديد لدعم منظومة النقل الجماعي بالمنصورة

ننشر تعريفة النقل العام والجماعى بالقاهرة بعد رفعها

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

سوريا تفوز على تونس بهدف خربين في افتتاح كأس العرب

حصاد مشاركات منتخب مصر في بطولة كأس العرب.. 9 انتصارات في 21 مباراة.. وحسام حسن يتصدر قائمة الهدافين

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads