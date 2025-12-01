الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكليف محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف

الشيخ محمد رجب خليفة
الشيخ محمد رجب خليفة
18 حجم الخط

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.

السيرة الذاتية للشيخ محمد رجب

يُذكر أن الشيخ محمد رجب خليفة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تدرج في عدد من المناصب الدعوية والإشرافية والقيادية داخل الوزارة، حيث عُيِّن مديرًا لإدارة المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة في الفترة من 2018م إلى 2021م، ثم وكيلًا لمديرية أوقاف البحيرة من2021م وحتى 2024م، ثم مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية منذ أكتوبر 2024 وحتى تاريخه.

كما أوفدته وزارة الأوقاف إلى مدينة لندن لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك عامي 2024 و2025م؛ تقديرًا لكفاءته العلمية والدعوية وتميزه في الأداء.

وتقدمت الوزارة بخالص التهنئة لفضيلته، راجية له التوفيق والسداد في خدمة الدعوة والدين والوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحياء ليالي شهر رمضان أسامة الأزهري اوقاف المنوفية بوزارة الأوقاف وزير الأوقاف وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وكيل الأزهر يلتقي نماذج مضيئة من حفظة القرآن بالإسكندرية ويؤكد: رعاية الموهوبين واجب ورسالة

سر هجوم الإخوان والسلفيين على “دولة التلاوة”.. فيتو تنشر تفاصيل جديدة عن البرنامج الأكثر شعبية في الأسابيع الأخيرة.. وإقبال تاريخي بمشاركة 14 ألف متسابق

وزارة الأوقاف تنعى مؤذن السيدة زينب: كان جميل الصوت

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب خلال وضوئه لأداء صلاة الفجر

الأديان والحروب.. "فيتو" تحقق في أسطورة ربط رسالات السماء بالعنف وسفك الدماء.. دراسة عالمية: 3% فقط من الحروب عبر التاريخ ذات طابع ديني.. وباحثون: الأرض والنفوذ والتجارة وراء معظم الصراعات

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

سفير الإمارات الجديد بالقاهرة يقبل رأس شيخ الأزهر

6 ضوابط، الأزهري يفتح باب حركة التنقلات للأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads