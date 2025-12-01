تحذير عاجل من " شعبة المخابز " لأصحاب الأفران بشأن الخبز المدعم

الإثنين 01 ديسمبر 2025
أصدرت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم على مستوى الجمهورية بالضوابط التموينية المنظمة لعملية الإنتاج، وفي مقدمتها الأوزان والمواصفات الخاصة بالرغيف المدعم. 

 

رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشا 

 

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن السعر الرسمي للرغيف المدعم هو 20 قرشًا فقط لا غير، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخابز تبيع بسعر أعلى أو تخالف الوزن المحدد.

 

 كما شدد على منع خروج ماكينة الصرف من داخل المخبز تحت أي ظرف، معتبرًا ذلك مخالفة جسيمة سيتم التعامل معها بكل حزم، خاصة بعد رصد تكرار هذه المخالفة في بعض المواقع.

 

شعبة المخابز " تحذر من عدم الالتزام بوزن رغيف الخبز المدعم 

 

 ومن جانبه، جدّد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، التأكيد على ضرورة الالتزام بوزن الرغيف البالغ 90 جرامًا كامل النضج والاستدارة طبقًا للمواصفات التموينية، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوز في السعر أو الجودة. 

وأوضح أن هذه التعليمات تأتي حفاظًا على حق المواطنين في الحصول على رغيف الخبز المدعم بالجودة والسعر المقررين، وضمان وصوله إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الشعبة ستواصل متابعة المخابز ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة

