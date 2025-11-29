السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اكتشاف أسرار جديدة لعمليات التحنيط في مصر القديمة داخل ورشة بسقارة

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
نشرت مجلة نيتشر العالمية، دراسة علمية حديثة، قام بها فريق بحثي شارك فيه كل من: الدكتور محمد إبراهيم والدكتور أحمد يوسف من المركز القومي للبحوث، عن معلومات غير مسبوقة حول أسرار وتقنيات التحنيط في مصر القديمة.

اكتشاف ورشة متكاملة للتحنيط في منطقة سقارة

وسلطت الدراسة الضوء على اكتشاف ورشة متكاملة للتحنيط في منطقة سقارة، عُثر فيها على أوعية متعددة تحتوي على مواد عضوية مستخلصة من نباتات محلية وأخرى مستوردة من خارج مصر، مما يعكس شبكة تواصل تجاري وعلمي واسعة امتلكها المصريون القدماء، كما أثبت التحليل أن كل قارورة كانت مخصّصة لمعالجة جزء محدد من الجسم أثناء عملية التحنيط.

وأكد الدكتور محمود بهجت، المشرف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، أن المتحف المصري الكبير سيقدّم للزائرين تجربة علمية شاملة، من خلال عرض تفاصيل دقيقة عن حياة المصريين القدماء، وشخصياتهم، ورحلاتهم التي لم تقتصر على التجارة، بل شملت البحث العلمي والتبادل المعرفي. 

وأوضح أن الجانب الديني والروحاني سيظهر بوضوح ضمن هذه العروض، بما يبرز أهمية العلوم البينية التي تربط بين المعرفة والتاريخ والإنسان.

ولفت بهجت إلى أن هذه الدراسة تعد خطوة مهمة نحو فهم أعمق لحضارة مصر القديمة، وتعزيز المحتوى العلمي والثقافي الذي يقدمه المتحف المصري الكبير لزواره من مختلف دول العالم.

