مدير تعليم الجيزة: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومحاسبة المخالفين

18 حجم الخط

أكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي يمثل ركيزة أساسية لضمان بيئة تعليمية فعّالة، مشددًا على عدم التهاون في محاسبة أي مخالفة داخل المدارس، موضحا أن التزام الطلاب بالحضور وانتظام العملية التعليمية يُعد من أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية.

وجاءت تصريحات عطية خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من مدارس إدارتي الحوامدية وأبو النمرس، ضمن تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة تعزيز الانضباط داخل المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

جولة تعليم الجيزة في مدارس الحوامدية

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة الشهيد محمد راشد سعد راشد بإدارة الحوامدية التعليمية، حيث تفقد الفصول قبل دخول الطلاب لمراجعة مستوى النظافة والاستعداد لليوم الدراسي.

كما شملت الجولة تفقد مدارس: مدرسة أم خنان الإعدادية بنين، مدرسة النور، مدرسة أم خنان الثانوية المشتركة



ورافقه خلال الجولة يحيى أبو شميلة مدير عام الإدارة، حيث تم التأكيد على مراجعة سجلات الغياب يوميًا وتطبيق لائحة الانضباط بكل دقة.

متابعة الانضباط في مدارس أبو النمرس

واستكمل “عطية” جولته بتفقد عدة مدارس في إدارة أبو النمرس التعليمية، شملت: مدرسة المنوات الإعدادية بنات، مدرسة المنوات الثانوية بنات، مدرسة المنوات الثانوية بنين، مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية.



وتركزت الجولة على تقييم الانضباط الصباحي، متابعة حضور الطلاب، تفعيل الإشراف المدرسي، ومراجعة السجلات الفنية والإدارية. ووجه عطية بضرورة التعامل بحزم مع أي تجاوزات، وتفعيل لائحة الانضباط دون استثناءات.

استمرار الجولات الميدانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن حملات المتابعة الميدانية ستستمر في جميع الإدارات التعليمية، بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين الانضباط داخل المدارس، مشيرًا إلى أن الالتزام باللوائح سيُطبق بشكل صارم لتحقيق أفضل نتائج تعليمية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.