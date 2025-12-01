الإثنين 01 ديسمبر 2025
ياسر أسعد رئيسًا لمجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة

ياسر أسعد، فيتو
أصدر د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتكليف اللواء ياسر أسعد للعمل رئيسًا لمجلس ادارة مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة.

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل الثامن (صور)

محافظ القاهرة: الأسبوع الكويتي يهدف إلى تعزيز الاستثمار

 

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بعين شمس

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجى بحى عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.
وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث أن  خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وعدد من قيادات المحافظة.

