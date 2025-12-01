حلمي طولان: سنقدم مستوى جيد ببطولة كأس العرب (فيديو)

18 حجم الخط

بطولة كأس العرب، أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه على الرغم من قصر الفترة التي تم إعداد الفريق فيها، سنقدم مستوى جيدا خلال بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن منتخب مصر مازال منتخبا حديثا على عكس منتخبي المغرب والجزائر اللذين يستعدان منذ سنوات.

"على الرغم من قصر الفترة التي تم إعداد الفريق فيها، سنقدم مستوى جيد خلال البطولة"



حلمي طولان - مدرب منتخب مصر#FIFArabCup | #كأس_العرب pic.twitter.com/YKKqJfxG0Q — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 1, 2025

وتابع: نحن تجمعنا منذ 3 شهور فقط ولكن بالرغم من قصر الفترة ثقتي بلا حدود مع اللاعبين.

فيما أكد مصدر داخل جهاز منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن أحمد عاطف لاعب نادي زد، مستمر مع الفراعنة في البطولة، رغم تصريحاته التي ادعى فيها أن جهاز المنتخب استبعده للإصابة.

وأكد المصدر أن أي لاعب سيتم استبعاده من معسكر المنتخب سيبقى داخل صفوف الفراعنة في قطر ولن يعود للقاهرة.

وكان أحمد عاطف أكد في تصريحات صدرت مؤخرا أن جهاز المنتخب الثاني استبعده من قائمة المنتخب بداعي الإصابة رغم أنه لا يشكو من أي إصابات، وبرر الاستبعاد بأن الجهاز الفني يرغب فى الاستعانة بخدمات مروان حمدي مهاجم بيراميدز.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب غدا الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.