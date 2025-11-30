الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب جاهز لمواجهة الكويت

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كاس العرب، فيتو
18 حجم الخط

أدى منتخب مصر، المشارك في كأس العرب مرانه الأساسي اليوم، استعدادًا لأولى مواجهاته أمام المنتخب الكويتي في الجولة الأولى بعد غدٍ على إستاد لوسيل، ضمن بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

واطمأن الجهاز الفني، بقيادة حلمي طولان، على جاهزية اللاعبين للمباراة الافتتاحية أمام الكويت.

إنضمام عواد والونش لمعسكر منتخب مصر

وكان محمد عواد ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك قد وصلا إلى الدوحة، واكتفيا بأداء تدريبات استشفائية بعد عودتهما من جنوب أفريقيا، حيث كانا ضمن بعثة  الأبيض، التي واجهت فريق كايزر تشيفز.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في البطولة من أجل تقديم أداء يليق بالكرة المصرية.

موعد وصول مروان حمدي

ومن المقرر أن يصل مروان حمدي، مهاجم بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح غد الاثنين، ليخوض الفريق مرانه الأخير مكتملًا منذ الوصول إلى الدوحة.

موعد مصر والكويت 

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب المنتخب الكويتي حلمي طولان محمد عواد مروان حمدى موعد مصر والكويت

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمعسكر منتخب مصر الأول في ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب

الحماس يسود مران منتخب مصر استعدادا للكويت في كأس العرب (فيديو)

انضمام محمد عواد والونش لمعسكر منتخب مصر بـ كأس العرب

رباعي الأهلي ينضم لبعثة منتخب مصر في قطر استعدادا لكأس العرب (صور)

الأكثر قراءة

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

خدمات

المزيد

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

المزيد
الجريدة الرسمية