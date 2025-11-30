منتخب مصر المشارك في كأس العرب جاهز لمواجهة الكويت

18 حجم الخط

أدى منتخب مصر، المشارك في كأس العرب مرانه الأساسي اليوم، استعدادًا لأولى مواجهاته أمام المنتخب الكويتي في الجولة الأولى بعد غدٍ على إستاد لوسيل، ضمن بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

واطمأن الجهاز الفني، بقيادة حلمي طولان، على جاهزية اللاعبين للمباراة الافتتاحية أمام الكويت.

إنضمام عواد والونش لمعسكر منتخب مصر

وكان محمد عواد ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك قد وصلا إلى الدوحة، واكتفيا بأداء تدريبات استشفائية بعد عودتهما من جنوب أفريقيا، حيث كانا ضمن بعثة الأبيض، التي واجهت فريق كايزر تشيفز.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في البطولة من أجل تقديم أداء يليق بالكرة المصرية.

موعد وصول مروان حمدي

ومن المقرر أن يصل مروان حمدي، مهاجم بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح غد الاثنين، ليخوض الفريق مرانه الأخير مكتملًا منذ الوصول إلى الدوحة.

موعد مصر والكويت

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

