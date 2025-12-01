كل ما تريد معرفته عن كأس العرب.. نسخة 2025 تنطلق اليوم بالدوحة.. العراق الأكثر تتويجا عبر التاريخ.. تونس أول منتخب يظفر بلقب البطولة.. ونجمة وحيدة للفراعنة

18 حجم الخط

تنطلق اليوم الإثنين بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الحالي بمشاركة 16 منتخبا.

وتفتتح البطولة بمواجهة قوية بين منتخب قطر وفلسطين على ملعب البيت بالعاصمة الدوحة وقبلها ستقام مباراة سوريا مع منتخب تونس، وتستضيف ستة ملاعب سبق جميعها احتضان مباريات كأس العالم قبل ثلاث سنوات فعاليات كأس العرب 2025.

وكما كان الحال خلال قطر 2022، سيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية للبطولة الإقليمية، بينما سيحتضن الملعب الرائع استاد لوسيل، المباراة النهائية..

كانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة قطر 2021.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.



معايير كسر التعادل في دور المجموعات



إذا انتهى دور المجموعات، وكان هناك فريقان في نفس المجموعة يمتلكان نفس عدد النقاط، تُطبق المعايير التالية بالترتيب لتحديد التصنيف النهائي:

الخطوة الأولى:

1) أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية؛

2) أفضل فارق أهداف من مباريات المجموعة بين الفرق المعنية؛

3) أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

الخطوة الثانية:

إذا تساوى فريقان أو أكثر بناءً على المعايير الثلاثة أعلاه، يتم تحديد ترتيبهم كما يلي:

4) فارق الأهداف الأفضل في جميع مباريات المجموعة؛

5) أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة؛

6) أعلى نقاط سلوك الفريق (اللاعبون والمسؤولون) المتعلقة بعدد البطاقات الصفراء والحمراء:

البطاقة الصفراء: ناقص نقطة واحدة؛

الطرد غير المباشر (نتيجة بطاقتين صفراوين): ناقص ثلاث نقاط؛

الطرد المباشر: ناقص أربع نقاط؛

البطاقة الصفراء والطرد المباشر: ناقص خمس نقاط.



إذا لم يتم اتخاذ قرار من خلال المعايير في الخطوتين الأولى والثانية، يُطبق ما يلي:

7) يُصنف الفريقان أو أكثر المتساويان في النقاط وفقًا لأحدث نسخة منشورة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال؛

8) يُصنف الفريقان أو أكثر المتساويان في النقاط وفقًا للنسخة المنشورة قبل أحدث نسخة منشورة باستمرار حتى يمكن اتخاذ قرار.

الوقت الإضافي والركلات الترجيحية

في مرحلة التصفيات، إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الطبيعي، لا يُلعب وقت إضافي ويتم اللجوء للركلات الترجيحية لتحديد الفائز.

في مرحلة خروج المغلوب خلال النهائيات، إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الطبيعي، يُلعب وقت إضافي وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية.

أول منتخب توج بكأس العرب



وإقيمت أول نسخة لكأس العرب في عام 1963 بلبنان، وفاز بالبطولة المنتخب التونسي علي حساب سوريا في النهائي ليتوج نسور قرطاج بأول لقب في تاريخ البطولة منذ انطلاقها.







المنتخب الأكثر تتويجًا بكأس العرب على مر التاريخ



كما يعد المنتخب العراقي أكثر المنتخبات الفائزة بلقب كأس العرب، بعدما فاز أسود الرافدين بأربع مرات بالبطولة (1964، 1966، 1985، 1988) قبل نسخة 2025.

أكثر منتخب بلغ نهائي كأس العرب



ويعد المنتخب العراقي هو الأكثر وصولًا إلى نهائي كأس العرب، بعدما وصل النهائيات في خمس نسخ (1964، 1966، 1985، 1988، 2012).

أكثر منتخب خسر في نهائي كأس العرب



يعد المنتخب السوري أكثر المنتخبات خسارة في النهائي بعدما خسر اللقب ثلاث مرات أعوام (1963، 1964، 1988).

وجاءت ألقاب العراق في أعوام 1964 (في الكويت)، 1966 (في العراق)، 1985 (في السعودية)، و1988 (في الأردن).

وتأتي السعودية في المرتبة الثانية، بعد أن حققت لقب البطولة مرتين، في نسختي 1998 (في قطر) و2002 (في الكويت).

وتوزعت الألقاب المتبقية على أربعة منتخبات عربية عريقة، حيث حقق كل منتخب منها اللقب لمرة واحدة، وهي على النحو التالي:

تونس: فازت بالنسخة الأولى عام 1963 في لبنان.

مصر: توجت في نسخة 1992 في سوريا.

المغرب: حقق لقبه الوحيد عام 2012 على أرض السعودية.

الجزائر: حاملة اللقب الحالي بعد فوزها على تونس 2–0 في نهائي 2021 بالدوحة.

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب



ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..

سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ



1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف



