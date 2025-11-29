السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتليتكو مدريد يخطط لخطف نجم كريستال بالاس

مارك جيهي،فيتو
مارك جيهي،فيتو
18 حجم الخط

كشف  موقع "Fichajes" الإسباني  أن أتلتيكو مدريد يواصل متابعة المدافع الإنجليزي مارك جيهي مدافع كريستال بالاس،  لتقوية صفوفه استعدادًا لموسم 2026، 


وأفاد الموقع الإسباني أن أتلتيكو مدريد يحتاج بشكل عاجل لتعزيز الدفاع، حيث يضم الفريق الحالي مدافعين مثل روبن لو نورمان، وهانكو، وخوسيه ماريا خيمينيز، ولونجليت، لكن أيًا منهم لا يضمن الاستمرارية أو الصلابة على المدى الطويل، ويجمع جيهي، البالغ من العمر 25 عامًا، بين الشباب والخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقدرة الدفاعية العالية، كما أظهرت عروضه الأخيرة ثباتًا كبيرًا، مما جعله محط متابعة عدة أندية أوروبية.


ويمتاز جيهي بالثبات الدفاعي والقدرة على دعم الهجوم، إذ سجل هذا الموسم هدفًا وصنع هدفين خلال 17 مباراة، وهذه المرونة تجعل منه خيارًا جذابًا لأتلتيكو، الذي يبحث عن مدافعين قادرين على تقديم الدعم في التحولات الهجومية، والمنافسة على الكرات الهوائية، والانطلاق بالكرة من الخلف بشكل منظم.


ويواجه النادي تحديات مالية ومنافسة قوية من أندية أخرى ترغب في ضم اللاعب، مما قد يزيد من تكلفة الصفقة، ومن المعروف أن بعض مدافعي أتلتيكو الحاليين لهم قيمة سوقية، مما قد يسهل تبادلات محتملة لتسهيل إتمام الصفقة.


ومن المتوقع أن يصبح جيهي ركيزة دفاعية أساسية على المدى المتوسط والطويل، بما يسمح ببناء خط دفاع ثابت لعقد كامل تقريبًا، مع منح الفريق قوة في الرقابة وسرعة التراجع وقراءة اللعب، كما أن انضمامه قد يمنح بعض المدافعين القدامى راحة ويتيح بدلاء موثوقين، ويعزز الاستقرار الدفاعي ويقلل من الأخطاء في اللحظات الحاسمة.

أتلتيكو مدريد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي كريستال بالاس مارك جيهي

