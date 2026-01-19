نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

18 حجم الخط

بدأت الفنانة نجوى فؤاد مرحلة علاجية جديدة، بسبب معاناتها من مشكلات بالعمود الفقري.

وقالت نجوى في تصريح خاص لفيتو، إنها تعاني من مشكلات بالفقرات القطنية، والتي خضعت بسببها لعدة عمليات جراحية، لكن دون جدوى، لذلك اضطر لاستخدام العلاج بالبلازما إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال.

وأضافت أنها سوف تبدأ مرحلة علاجية جديدة تحت إشرف طبي، من خلال بعض العقاقير الطبية الألمانية، والتي نصحها بها عدد من الأطباء.

كانت قد أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن بالغ سعادتها بالقرار الرئاسي الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقضي بتقديم الرعاية الصحية وعلاج كبار النجوم على نفقة الدولة، مؤكدة أن هذا القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للفن وقاماته في العصر الحالي.

وفي تصريح سابق لـ فيتو أشادت نجوى فؤاد بالتحول في نظرة الدولة تجاه القطاع الفني، قائلة: "قبل ذلك لم يكن هناك اهتمام بالفن أو كبار الفنانين نهائيًا، أما في العصر الحالي وفي ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الفن قيمة كبرى، وهناك اهتمام كبير بالفن والنجوم".

وفي سياق آخر، استرجعت الفنانة ذكريات من مشوارها الفني، حيث كشفت عن سر المقولة الشهيرة للفنان الراحل رشدي أباظة لها: "أنا أسلك بيكي أسناني"، موضحة أن هذه الجملة جاءت على سبيل المداعبة في فترة كان أباظة متزوجًا فيها من الفنانة سامية جمال، وكانت هي معجبة بالفنان أحمد رمزي.

توقفها عن المشاركة في المناسبات الفنية

وفيما يخص ابتعادها عن الساحة، أكدت نجوى فؤاد أنها توقفت عن الذهاب لأي عزاء فني بسبب "أحاديث المتواجدين" التي وصفتها بالخارجة عن سياق المناسبة، حيث يتحول الحديث إلى المطبخ والأزياء، مما دفعها لقرار عدم الخروج من المنزل والقول لنفسها: "عندما أموت مش عايزة حد يمشي ورايا".

