السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولينا في تصريح غريب: استبعاد اللاعب لمدة دقيقتين إذا ادعى الإصابة

كولينا،فيتو
كولينا،فيتو
18 حجم الخط

كشف بييرلويجي كولينا رئيس الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن وجود رغبة لتجربة جديدة لتجنب محاولات إهدار الوقت من بعض اللاعبين ليبدأ تجربتها في بطولة كأس العرب.

وقال كولينا في مقابلة مع قناة الكأس القطرية: إن جياني إنفانتينو رئيس فيفا قرر أن يبدأ في كأس العرب في قطر بدء تجربة استبعاد أي لاعب لمدة دقيقتين من الملعب إذا ادعى الإصابة وطلب العلاج من الطبيب.

وأضاف الحكم الإيطالي السابق الشهير: "هناك تجربة نريد تجربتها في المستقبل وهي أن يتم علاج اللاعبين المصابين عند الإصابة فعلًا وليس عند التظاهر بالإصابة، والتجربة إذا كان اللاعب مصابًا والجهاز الطبي دخل أرض الملعب فإن اللاعب يجب أن يغادر الملعب لفترة معينة (لدقيقتين) بعد استئناف اللعب، ويلعب الفريق منقوصًا".

وتابع كولينا: "تم التفكير في التطبيق في المستقبل، لكن في ظل وجود كأس العرب وهي بطولة مهمة فقد قرر رئيس فيفا القيام بهذه التجربة في البطولة".

وأكد كولينا عن  وجود استثناءين لتطبيق هذه التجربة الجديدة، حيث لا يخرج اللاعب المصاب من الملعب إذا حصل المنافس على بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء، أو إذا كان المصاب هو حارس المرمى.

وقال كولينا: "لا يمكن أن يلعب الفريق دون حارس مرمى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بييرلويجي كولينا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الكأس القطرية بطولة كأس العرب جياني إنفانتينو رئيس فيفا جياني انفانتينو كأس العرب

مواد متعلقة

نيولوك لامين يامال قبل مواجهة برشلونة وألافيس بالدوري الإسباني (فيديو)

راموس يصدم مونتيري في يناير

الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة

إنزاجي يوافق على رحيل نجم الفريق

جيس توروب: كنا نعلم صعوبة المباراة وحذرت من عدم وجود تقنية "الفار"

إعلان حكام بطولة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

خيتافي يكتفي بهدف أمام إلتشي بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية