كولينا في تصريح غريب: استبعاد اللاعب لمدة دقيقتين إذا ادعى الإصابة

18 حجم الخط

كشف بييرلويجي كولينا رئيس الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن وجود رغبة لتجربة جديدة لتجنب محاولات إهدار الوقت من بعض اللاعبين ليبدأ تجربتها في بطولة كأس العرب.

وقال كولينا في مقابلة مع قناة الكأس القطرية: إن جياني إنفانتينو رئيس فيفا قرر أن يبدأ في كأس العرب في قطر بدء تجربة استبعاد أي لاعب لمدة دقيقتين من الملعب إذا ادعى الإصابة وطلب العلاج من الطبيب.

وأضاف الحكم الإيطالي السابق الشهير: "هناك تجربة نريد تجربتها في المستقبل وهي أن يتم علاج اللاعبين المصابين عند الإصابة فعلًا وليس عند التظاهر بالإصابة، والتجربة إذا كان اللاعب مصابًا والجهاز الطبي دخل أرض الملعب فإن اللاعب يجب أن يغادر الملعب لفترة معينة (لدقيقتين) بعد استئناف اللعب، ويلعب الفريق منقوصًا".

وتابع كولينا: "تم التفكير في التطبيق في المستقبل، لكن في ظل وجود كأس العرب وهي بطولة مهمة فقد قرر رئيس فيفا القيام بهذه التجربة في البطولة".

وأكد كولينا عن وجود استثناءين لتطبيق هذه التجربة الجديدة، حيث لا يخرج اللاعب المصاب من الملعب إذا حصل المنافس على بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء، أو إذا كان المصاب هو حارس المرمى.

وقال كولينا: "لا يمكن أن يلعب الفريق دون حارس مرمى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.