منتخب الكويت يهزم موريتانيا وينضم لمجموعة مصر في كأس العرب

فاز منتخب الكويت على موريتانيا بهدفين دون رد، في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل منهما، لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

منتخب الكويت نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 8 و25 عن طريق مدافعي موريتانيا بالخطأ.

وانضم منتخب الكويت لمجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وسيكون منافس الفراعنة في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في البطولة.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا والكويت.

ويواجه منتخب مصر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب نظيره الكويت.

منتخب موريتانيا، فيتو

منافس مصر في الجولة الافتتاحية بكأس العرب

منتخب الكويت الفائز في هذه المباراة يتأهل مباشرة ليكمل عقد فرق المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في بطولة كأس العرب 2025، وهو نفسه الفريق الذي سيواجه منتخب مصر في الجولة الأولى، في اللقاء المحدد له يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

