رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي فريق الهلال بقيادة الإيطالي سيميوني إنزاجي، في مباراة هامة أمام الفتح، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2025-2026، وذلك  على ملعب “المملكة أرينا”.

وكان الهلال بلغ ربع النهائي بعد فوزه على الأخدود بهدف دون رد في دور الـ16، فيما تأهل الفتح إلى هذا الدور عقب انتصاره على الرياض بهدفين دون مقابل.

 

موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك

 ويحين موعد مباراة الهلال والفتح، والتي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالرياض، اليوم السبت، وذلك في تمام 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، أي 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة.


وتم الكشف عن القنوات الناقلة مباراة الهلال والفتح، وستذاع عبر مجموعة قنوات ثمانية الناقل الحصري لبطولة كأس الملك، وتحديدًا عبر قناة ثمانية HD 2 بتعليق مشاري القرني


وينوي سيميوني إنزاجي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الهلال الأساسي، أبرزها عودة الحارس المغربي ياسين بونو لحراسة المرمى، بالإضافة إلى عودة المدافع الدولي حسان تمبكتي لقيادة الخط الخلفي، ما يمنح الفريق قوة إضافية دفاعيًا في مواجهة الفتح.


التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح في كأس الملك


جاء التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: عبدالكريم دراسي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم فيليبي، داروين نونيز

