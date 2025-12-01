نيوكاسل يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، دخل بقوة سباق التعاقد مع فيران توريس، نجم برشلونة، بعدما تقدم بعرض ضخم تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

وبحسب ما أورده موقع "Fichajes" الاسباني أن اهتمام نيوكاسل تعزز بعدما واصل اللاعب الإسباني تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، حيث خاض 17 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، مما جعله هدفًا بارزًا لعدة أندية ترغب في ضمه.

فيران توريس،فيتو

وأشار التقرير إلى أن عرض نيوكاسل يأتي كرد مباشر على تحركات مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين قدما 60 مليون يورو للتعاقد مع هارفي بارنز، وهو ما دفع النادي الإنجليزي للرد بصفقة أكبر لإظهار قدرته التنافسية في السوق.

راتب فيران توريس مع نيوكاسل

كما أكد الموقع أن نيوكاسل لا يكتفي بالعرض المالي الكبير فقط، بل يستعد أيضًا لمنح فيران توريس راتبًا سنويًا يبلغ 13.5 مليون جنيه إسترليني ليكون من بين الأعلى أجرًا في الفريق، في إطار مشروع يهدف للمنافسة على المراكز الأمامية في الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، ذكر المصدر ذاته أن برشلونة يدرس الموقف، إذ يأتي العرض في وقت يعاني فيه النادي من ضغوط مالية، لكنه أيضًا يدرك أهمية اللاعب الفنية بعد الأداء العالي الذي يقدمه هذا الموسم، ولكن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الصفقة، مع توقعات بأن يكون عرض نيوكاسل أحد أبرز مفاجآت سوق الانتقالات الشتوية إذا ظل مبلغ الـ75 مليون يورو مطروحًا على الطاولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.