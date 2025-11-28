هاني أبو ريدة يكشف حقيقة الخلاف بين حسام حسن وحلمي طولان

18 حجم الخط

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وأيضًا خلافات المنتخب الأول والثاني بقيادة كابتن حلمي طولان.

تصريحات هاني أبو ريدة

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في أولى حلقاته ببرنامج “الناظر” على قناة النهار قال أبو ريدة: أولًا العلاقة بين جهاز المنتخب المصري الأول والثاني لا تتسم بالتعارض وأنه لم تحدث أي خلافات بينهما.



وأضاف أبو ريدة: "كل منتخب يركز على مهامه وأن حسام حسن يركز على كأس أمم إفريقيا ومحاولة تحقيق أفضل نتائج ممكنة في البطولة".

وتابع: "حلمي طولان يعمل بشكل جاد مع المجموعة الحالية للمنتخب الثاني ولديهم روح طبية وتناغم فني كبير ولديهم بطولة كأس العرب، التي تقام بمشاركة منتخبات قوية للغاية".

حلمي طولان، فيتو

من هاني أبو ريدة؟

هاني أبو ريدة يعتبر من أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعضو مجلس الاتحاد الدولي الفيفا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي “كاف”.

المهندس هاني أبو ريدة بدأ رئيسًا لمنطقة بورسعيد في الثمانينيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم 1991 وتم انتخابه أمينًا للصندوق ثلاث دورات حتى عام 2003.

وبدأ رحلته الإفريقية في 2004 وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وترأس لجنة التسويق بالكاف وأعيد انتخابه باللجنة التنفيذية حتى 2011 وفي 2009 تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية في الفيفا.

ومن بين المناصب التي تقلدها رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم الإفريقية في مصر 2006 ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب 2009 في مصر والإشراف على كأس العالم للاندية 2013 في المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.