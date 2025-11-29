السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

نيولوك لامين يامال قبل مواجهة برشلونة وألافيس بالدوري الإسباني (فيديو)

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو
 يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة برشلونة وألافيس، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “ إكس” لنيولوك لامين يامال قبل مباراة ألافيس الليلة بالدوري الإسباني.

 

شاهد الفيديو من هنا

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس 

تنطلق مباراة برشلونة وألافيس اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ألافيس 

 تذاع مباراة برشلونة وألافيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويأمل فريق برشلونة في مصالحة جماهيره بعدما تعرض لخسارة مذلة على يد تشيلسي، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.


ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، في حين أن ألافيس لديه 15 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم كشف عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

ومن المقرر أن يدير الحكم ميجيل أنخيل أورتيز، مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني، مساء اليوم.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو في المباراة نفسها بين برشلونة وألافيس، سيكون مسؤولًا عنها خورخي فيجيروا، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي برشلونة، أن لاعب الوسط فيرمين لوبيز يعاني من إصابة طفيفة في عضلة باطن الساق اليمنى، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيانه أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى فترة تعافٍ تُقدّر بنحو أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري وربما عن الجولة القادمة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتُعد إصابة لوبيز فيرمين ضربة جديدة لبرشلونة في ظل ضغط المباريات وتعدد الإصابات داخل الفريق، خاصة أن اللاعب بات أحد العناصر المهمة في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة بفضل مستوياته المتصاعدة.

