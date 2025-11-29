راموس يصدم مونتيري في يناير

السبت 29 نوفمبر 2025
 كشفت تقارير إسبانية، أن المدافع سيرجيو راموس قرر الرحيل عن صفوف نادي مونتيري المكسيكي عقب نهاية عقده الحالي، الذي ينتهي في نهاية ديسمبر المقبل.

 

وبحسب ما أورده البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، فإن المدافع المخضرم لن يجدد عقده مع مونتيري، وسيكون متاحًا خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

 

وأفادت الصحيفة أن راموس البالغ من العمر 39 عامًا، لن يعتزل كرة القدم بعد نهاية عقده مع مونتيري، حيث أن اللاعب لا يزال يرغب في خوض تحدٍ جديد.

 

فيما طلب سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني السابق، من إدارة ناديه السابق أن يغني في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

ونجح راموس مؤخرًا في اقتحام عالم الغناء، عبر أغنية حملت اسم "سيبيليس"، وهو اسم ساحة الاحتفالات الشهيرة لريال مدريد بالألقاب.

 

youtube

 

وشدد راموس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، على رغبته في إحياء حفل غنائي في  ملعب سانتياجو برنابيو، موضحا “مشروعي الغنائي ليس مجرد نزوة وأحلم بإحياء حفل موسيقي في سانتياجو برنابيو، ملعب ريال مدريد”.

